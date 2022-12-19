Россия без интернета, воды, электричества и людей: на ютубе вышел новый выпуск "Масяни"

Российский режиссер Олег Куваев, сейчас живущий в Израиле, опубликовал новый выпуск анимации о приключениях Масяни. В ролике, вышедшем на ютубе 18 декабря, показали смерть Путина и безлюдную Россию.

Новый выпуск вышел под названием "Русофоб". В новой серии главный герой Хрюндель рассказывает, что скрывался от "могилизации" и своими глазами увидел, как Путин отправился в ад.

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Олег Куваев показал новый выпуск "Масяни"

Хрюндель с Масьяней в новом выпуске ходят по Санкт-Петербургу, заходят в пустые супермаркеты, выкрикивают "Слава Украине" на темных улицах.

Слава Украине! Можно все, что хочешь, орать!

– говорит Хрюндель.

Герои мультфильма рассказали, что половина россиян уехало из страны, а другая половина погибла на войне в Украине. Хрюндель сказал, что Путин мобилизовал всех: мужчин, женщин, детей, даже животных.

В конце серии появился окровавленный Путин, на которого напали "неспокойные души детей из малазийского "боинга" и провели его в ад. После того как "Русофоб сдох", по словам героев, Масяня и Хрюндель из-за видеосвязи обратились к россиянам, чтобы возвращаться и заселять Россию, потому что им скучно. Однако в ответ получили такой ответ: "Будем жить где угодно, только не в России".

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