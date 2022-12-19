Новий випуск вийшов під назвою "Русофоб". У новій серії головний герой Хрюндель розповідає, що ховався від "могилізації" та на власні очі побачив, як Путін відправився в пекло.

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Олег Куваєв показав новий випуск "Масяні"

Хрюндель із Масянею у новому випуску прогулюються Санкт-Петербургом, заходять в пусті супермаркети, вигукують "Слава Україні" на темних вулицях.

Слава Україні! Можна все, що хочеш, репетувати!

– каже Хрюндель.

Герої мультфільму розповіли, що половина росіян виїхало з країни, а інша половина загинула на війні в Україні. Хрюндель сказав, що Путін мобілізував усіх: чоловіків, жінок, дітей, навіть тварин.

Наприкінці серії з’явився закривавлений Путін, на якого напали "неупокоєні душі дітей із малазійського "боїнга" і провели його до пекла. Після того, як "Русофоб здох", за словами героїв, Масяня і Хрюндель через відеозв’язок звернулися до росіян із закликом повертатися і заселяти Росію, бо їм скучно. Проте у відповідь отримали таку відповідь: "Житимемо де завгодно, тільки не в Росії"