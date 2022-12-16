Актор опублікував "прощальний" допис в інстаграмі. Деякі шанувальники прокоментували, що їм дуже шкода, що більше не побачать знаменитість у легендарній ролі, але з нетерпінням чекають на майбутні проєкти Кавілла. Інші все ж розкритикували рішення актора та режисерів і написали, що "ніхто не буде дивитися нового Супермена без Генрі Кавілла".

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Генрі Кавілл більше не з’явиться у ролі Супермена

Я щойно зустрівся з Джеймсом Ганном і Пітером Сафраном, і я маю сумні новини для всіх вас. Я все ж таки не повернуся до ролі Супермена,

– написав він.

"Для тих, хто підтримував мене протягом багатьох років... Ми можемо трохи поплакати, але потім ми повинні пам'ятати, що Супермен ще поряд. Все, за що він стоїть, ще з нами, і приклади, які він подає нам, теж із нами! Моя черга носити цей плащ добігла кінця, але те, що уособлює собою Супермен ніколи не зникне. То були веселі часи, але треба рухатися вперед", – доповнив він.

Генрі Кавілл більше не повернеться до ролі Супермена / Скриншот допису

Реакція шанувальників

"Ти був приголомшливим Суперменом, не можу дочекатися, щоб побачити, що ти робитимеш у найближчі роки";

"Ти завжди будеш Суперменом нашого покоління, брате. Завжди";

"Вибач Генрі. Я намагаюся думати, що те, що призначене для тебе, не пройде повз тебе. продовжуй в тому ж дусі";

"Я не підтримую цього. У вас був Супермен, і ви вирішили викинути його, тому той, кого б ви не вибрали, буде не гідний";

"Ніхто не буде дивитися це без Генрі Кавілла. До побачення";

"Нам це страшенно соромно. Так шкода чути цю новину... Не знаю, що сказати";

"Ми цього не хочемо. Поверніть всесвіт Зака Снайдера! Генрі Кавілл – наш Супермен. DC мертвий! Поховайте це!".

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Нагадаємо, Генрі Кавілл вперше зіграв Супермена у фільмі "Людина зі сталі" 2013 року і продовжив грати культового супергероя у двох наступних фільмах режисера Зака ​​Снайдера: "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" 2016 року та "Ліга справедливості" 2017 року.

Після камео в "Шазам!" 2018 року Кавілл більше не збирався зніматися у фільмах про Супермена. Але актор ніколи не втрачав надії — навіть коли він отримав головну роль у серіалі "Відьмак" від Netflix, Кавілл продовжував говорити інтерв'юерам, що "плащ все ще в шафі". Нещодавно він опублікував в інстаграмі відео, в якому пообіцяв вернутися до культової ролі. Однак, тепер ми знаємо, що цього не буде. "Після того, як студія сказала оголосити про моє повернення в жовтні, ця новина не найлегша, але таке життя. Я поважаю цей вибір. Джеймсу і Пітеру доведеться побудувати цілий всесвіт, і я бажаю їм і всім, хто причетний до нового всесвіту, удачі та щастя", – зазначив актор.

Водночас ми чекаємо на нову історію про Супермена, яка розповість про його молоді роки. Однак, хто буде новим Суперменом наразі невідомо.