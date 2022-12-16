Актер опубликовал "прощальное" сообщение в инстаграме. Некоторые поклонники прокомментировали, что им очень жаль, что больше не увидят знаменитость в легендарной роли, но с нетерпением ждут будущих проектов Кавилла. Остальные все же раскритиковали решение актера и режиссеров и написали, что "никто не будет смотреть нового Супермена без Генри Кавилла".

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Генри Кавилл больше не появится в роли Супермена

Я только что встретился с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и у меня печальные новости для всех вас. Я все же не вернусь к роли Супермена,

– написал он.

"Для тех, кто поддерживал меня в течение многих лет... Мы можем немного поплакать, но потом мы должны помнить, что Супермен еще рядом. Все, за что он стоит, еще с нами, и примеры, которые он дает нам, тоже с нами! Моя очередь носить этот плащ подошла к концу, но то, что олицетворяет собой Супермен никогда не исчезнет. Это были веселые времена, но надо двигаться вперед", – дополнил он.

Генри Кавилл больше не вернется к роли Супермена / Скриншот сообщения

Реакция поклонников

"Ты был потрясающим Суперменом, не могу дождаться, чтобы увидеть, что ты будешь делать в ближайшие годы";

"Ты всегда будешь Суперменом нашего поколения, брат. Всегда";

"Извини Генри. Я стараюсь думать, что-то, что предназначено для тебя, не пройдет мимо тебя. Продолжай в том же духе";

"Я не поддерживаю этого. У вас был Супермен, и вы решили выбросить его, поэтому тот, кого бы вы ни выбрали, будет недостоин";

"Никто не будет смотреть это без Генри Кавилла. До свидания";

"Нам это ужасно стыдно. Так жаль слышать эту новость... Не знаю, что сказать";

"Мы этого не хотим. Верните вселенную Зака Снайдера! Генри Кавилл – наш Супермен. DC мертв! Похороните это!".

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Генри Кавилл впервые сыграл Супермена в фильме "Человек из стали" 2013 года и продолжил играть культового супергероя в двух следующих фильмах режиссера Зака Снайдера: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016 года и "Лига справедливости" 2017 года.

После камео в "Шазам!" В 2018 году Кавилл больше не собирался сниматься в фильмах о Супермене. Но актер никогда не терял надежды – даже когда он получил главную роль в сериале "Ведьмак" от Netflix, Кавилл продолжал говорить интервьюерам, что "плащ все еще в шкафу". Недавно он опубликовал в инстаграмме видео, в котором пообещал вернуться к культовой роли. Однако теперь мы знаем, что этого не будет. "После того, как студия сказала объявить о моем возвращении в октябре, эта новость не самая легкая, но такая жизнь. Я уважаю этот выбор. Джеймсу и Питеру придется построить всю вселенную, и я желаю им и всем, кто причастен к новой вселенной, удачи и счастье", – отметил актер.

В то же время мы ждем новой истории о Супермене, которая расскажет о его молодых годах. Однако, кто будет новым Суперменом, пока неизвестно.