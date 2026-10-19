120 камер, травмы актеров и отказ Уилла Смита: как снимали "Матрицу"
Сегодня Киану Ривза в роли Нео трудно представить без черного плаща и солнцезащитных очков. Но мало кто знает, что главного героя мог сыграть совсем другой актер, а сам Ривз проходил изнурительные тренировки после серьезной операции.
"24 Канал" рассказывает , как создавали культовую "Матрицу", почему Голливуд сначала не понял ее сценарий и на какие уловки шли режиссеры ради зрелищных сцен. И поверьте, за кулисами этого фильма происходило не менее интересного, чем на экране.
"Матрица", 1999
Жанр: научная фантастика, боевик, триллер.
Рейтинг IMDb: 8,7
Режиссеры: Лана и Лилли Вачовски.
В главных ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Вивинг.
Что фильм "Матрица" рассказывает
"Матрица" / Фото imdb
Обычный программист Томас Андерсон, известный в хакерском мире как Нео, однажды узнает, что окружающая реальность – всего лишь компьютерная симуляция. Человечество находится под контролем машин, а настоящий мир имеет мало общего с тем, что видят люди.
Вместе с загадочным Морфеусом и его командой Нео пытается разрушить систему. Правда, для этого придется научиться нарушать законы физики и уклоняться от пуль. Звучит как обычный понедельник в Голливуде.
Как создавали фильм "Матрица"
- Когда Вачовски принесли сценарий в Голливуд, продюсеры не очень понимали, что именно им предлагают снимать. Чтобы убедить студию, создатели привлекли художников, которые фактически нарисовали будущий фильм в виде подробных раскадров. В конце концов Warner Bros. согласилась профинансировать проект. Бюджет картины превысил 60 миллионов долларов.
- Легендарный момент, когда Нео уклоняется от пуль, стал настоящей революцией в кинематографе. Для создания эффекта Bullet Time вокруг актера разместили примерно 120 специальных камер, которые делали снимки последовательно. После цифровой обработки возникала иллюзия, будто время почти остановилось, а камера продолжала двигаться вокруг героя.
- Для постановки боевых сцен пригласили знаменитого хореографа Юэна Ву-Пина. Актеры около четырех месяцев осваивали боевые искусства. Труднее всего пришлось Киану Ривзу. Незадолго до съемок он перенес операцию на шейном отделе позвоночника, поэтому некоторое время не мог наносить удары ногами.
- Уилл Смит отказался от роли Нео. Актеру предложили главную роль, но он не понял замысла режиссеров. Вместо этого он согласился сниматься в "Диком, диком Западе", который не оправдал ожиданий.
- Во время подготовки сложного трюка актриса Кэрри-Энн Мосс повредила лодыжку, но продолжила работу. Роль Тринити требовала от нее недюжинной физической подготовки.
- Зеленый оттенок кадров имел скрытый смысл. Режиссеры вдохновлялись зеленым свечением старых компьютерных мониторов. Так они подчеркивали искусственность мира Матрицы.
- Массовик заменили настоящими близнецами. В сцене с женщиной в красном платье создатели использовали близнецов и даже тройняшек. Так удалось показать повторяющихся людей в симуляции без дорогостоящих цифровых эффектов.
- Киану Ривз сбрил даже брови. Для сцены пробуждения Нео в капсуле актер избавился от волос на голове, лице и теле. Ради искусства пришлось пожертвовать не только прической.
- В итоге "Матрица" получила четыре премии "Оскар" и изменила подход к созданию фантастических боевиков.
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