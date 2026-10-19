120 камер, травмы актеров и отказ Уилла Смита: как снимали "Матрицу"

Сегодня Киану Ривза в роли Нео трудно представить без черного плаща и солнцезащитных очков. Но мало кто знает, что главного героя мог сыграть совсем другой актер, а сам Ривз проходил изнурительные тренировки после серьезной операции.

"24 Канал" рассказывает , как создавали культовую "Матрицу", почему Голливуд сначала не понял ее сценарий и на какие уловки шли режиссеры ради зрелищных сцен. И поверьте, за кулисами этого фильма происходило не менее интересного, чем на экране.

"Матрица", 1999

Жанр: научная фантастика, боевик, триллер.

Рейтинг IMDb: 8,7

Режиссеры: Лана и Лилли Вачовски.

В главных ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Вивинг.

Что фильм "Матрица" рассказывает



"Матрица" / Фото imdb



Обычный программист Томас Андерсон, известный в хакерском мире как Нео, однажды узнает, что окружающая реальность – всего лишь компьютерная симуляция. Человечество находится под контролем машин, а настоящий мир имеет мало общего с тем, что видят люди.

Вместе с загадочным Морфеусом и его командой Нео пытается разрушить систему. Правда, для этого придется научиться нарушать законы физики и уклоняться от пуль. Звучит как обычный понедельник в Голливуде.

Как создавали фильм "Матрица"





"Матрица" / Фото imdb

Когда Вачовски принесли сценарий в Голливуд, продюсеры не очень понимали, что именно им предлагают снимать. Чтобы убедить студию, создатели привлекли художников, которые фактически нарисовали будущий фильм в виде подробных раскадров. В конце концов Warner Bros. согласилась профинансировать проект. Бюджет картины превысил 60 миллионов долларов.

Легендарный момент, когда Нео уклоняется от пуль, стал настоящей революцией в кинематографе. Для создания эффекта Bullet Time вокруг актера разместили примерно 120 специальных камер, которые делали снимки последовательно. После цифровой обработки возникала иллюзия, будто время почти остановилось, а камера продолжала двигаться вокруг героя.

Для постановки боевых сцен пригласили знаменитого хореографа Юэна Ву-Пина. Актеры около четырех месяцев осваивали боевые искусства. Труднее всего пришлось Киану Ривзу. Незадолго до съемок он перенес операцию на шейном отделе позвоночника, поэтому некоторое время не мог наносить удары ногами.

Уилл Смит отказался от роли Нео. Актеру предложили главную роль, но он не понял замысла режиссеров. Вместо этого он согласился сниматься в "Диком, диком Западе", который не оправдал ожиданий.

Во время подготовки сложного трюка актриса Кэрри-Энн Мосс повредила лодыжку, но продолжила работу. Роль Тринити требовала от нее недюжинной физической подготовки.

Зеленый оттенок кадров имел скрытый смысл. Режиссеры вдохновлялись зеленым свечением старых компьютерных мониторов. Так они подчеркивали искусственность мира Матрицы.

Массовик заменили настоящими близнецами. В сцене с женщиной в красном платье создатели использовали близнецов и даже тройняшек. Так удалось показать повторяющихся людей в симуляции без дорогостоящих цифровых эффектов.

Киану Ривз сбрил даже брови. Для сцены пробуждения Нео в капсуле актер избавился от волос на голове, лице и теле. Ради искусства пришлось пожертвовать не только прической.

В итоге "Матрица" получила четыре премии "Оскар" и изменила подход к созданию фантастических боевиков.

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