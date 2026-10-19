24 Канал розповідає, як створювали культову "Матрицю", чому Голлівуд спочатку не розумів її сценарію та на які хитрощі йшли режисери заради видовищних сцен. І повірте, за лаштунками цього фільму відбувалося не менше цікавого, ніж на екрані.
"Матриця", 1999
Жанр: наукова фантастика, бойовик, трилер.
Рейтинг IMDb: 8,7
Режисерки: Лана та Ліллі Вачовскі.
У головних ролях: Кіану Рівз, Лоуренс Фішберн, Керрі-Енн Мосс, Г'юго Вівінг.
Про що фільм "Матриця"
"Матриця" / Фото imdb
Звичайний програміст Томас Андерсон, відомий у хакерському світі як Нео, одного дня дізнається, що навколишня реальність – лише комп'ютерна симуляція. Людство перебуває під контролем машин, а справжній світ має мало спільного з тим, що бачать люди.
Разом із загадковим Морфеусом та його командою Нео намагається зруйнувати систему. Щоправда, для цього доведеться навчитися порушувати закони фізики й ухилятися від куль. Звучить як звичайний понеділок у Голлівуді.
Як створювали фільм "Матрицю"
"Матриця" / Фото imdb
- Коли Вачовскі принесли сценарій до Голлівуду, продюсери не надто розуміли, що саме їм пропонують знімати. Щоб переконати студію, творці залучили художників, які фактично намалювали майбутній фільм у вигляді детальних розкадрувань. Зрештою Warner Bros. погодилася профінансувати проєкт. Бюджет картини перевищив 60 мільйонів доларів.
- Легендарний момент, коли Нео ухиляється від куль, став справжньою революцією у кінематографі. Для створення ефекту Bullet Time навколо актора розмістили приблизно 120 спеціальних камер, які робили знімки послідовно. Після цифрової обробки виникала ілюзія, ніби час майже зупинився, а камера продовжувала рухатися навколо героя.
- Для постановки бойових сцен запросили знаменитого хореографа Юена Ву-Піна. Актори приблизно чотири місяці опановували бойові мистецтва. Найскладніше було Кіану Рівзу. Незадовго до знімань він переніс операцію на шийному відділі хребта, тому певний час не міг виконувати удари ногами.
- Вілл Сміт відмовився від ролі Нео. Акторові запропонували головну роль, але він не зрозумів задуму режисерів. Натомість погодився зніматися у "Дикому, дикому Заході", який не виправдав очікувань.
- Під час підготовки складного трюку акторка Керрі-Енн Мосс пошкодила щиколотку, але продовжила роботу. Роль Трініті вимагала від неї неабиякої фізичної підготовки.
- Зелений відтінок кадрів мав прихований сенс. Режисерки надихалися зеленим світінням старих комп'ютерних моніторів. Так вони підкреслювали штучність світу Матриці.
- Масовку замінили справжніми близнюками. У сцені з жінкою в червоній сукні творці використали близнюків і навіть трійнят. Так вдалося показати повторюваних людей у симуляції без дорогих цифрових ефектів.
- Кіану Рівз поголив навіть брови. Для сцени пробудження Нео в капсулі актор позбувся волосся на голові, обличчі та тілі. Заради мистецтва довелося пожертвувати не лише зачіскою.
- У підсумку "Матриця" здобула чотири премії "Оскар" і змінила підхід до створення фантастичних бойовиків.
Раніше ми вже розповідали про те, як знімали популярний фільм "Чужий".