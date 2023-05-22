"Матрица: Перезагрузка": интересные факты о фильме, вышедшем 20 лет назад

В 2003 году была выпущена одна из самых влиятельных научно-фантастических лент в мире кино – "Матрица: Перезагрузка". Этот фильм стал второй частью знаменитой трилогии "Матрица" и привлек зрителей своим уникальным сюжетом, увлекательными боевыми сценами и исключительными визуальными эффектами.

Режиссерами "Матрицы: Перезагрузка" Лана Вачовски и Лилли Вачовски (братья Вачовски), а продюсером выступил Джоэл Сильвер. В материале 24 Канала рассмотрим некоторые интересные факты об этом культовом фильме, вдохновившем миллионы людей по всему миру.

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"Матрица: Перезагрузка": интересные факты о фильме

В "Матрице: Перезагрузке" продолжается история Нео, главного героя, понимающего, что мир, в котором он живет, является выдумкой иллюзорной реальности, созданной властвующими над человечеством машинами. Вместе с вооруженной оппозицией он пытается противостоять машинам и освободить людей от их контроля.

Во втором фильме Нео должен встретиться с Архитектором Матрицы, но путь к нему оказывается очень сложным. В то же время Агент Смит получает возможность самопроизвольного копирования, и теперь он готов противостоять Нео не своими силами – с каждым днем ряды его репликантов постоянно пополняются. Кроме того, машины приступают к раскопкам, приближаясь к Зиону – последней опоре человечества. Нео становится последней надеждой человечества на освобождение от бремени покорения.

"Матрица: Перезагрузка" была выпущена одновременно с третьей частью трилогии "Матрица: Революция", вышедшей через несколько месяцев после второй части.

Фото из фильма "Матрица: Перезагрузка" / Warner Bros.

Фильм славится своими увлекательными боевыми сценами. Любопытно, что актеры перед съемками 8 месяцев изучали боевое искусство.

Сцена боя Нео с многочисленными копиями агента Смита снималась 27 дней. В нем принимали участие как живые люди, так и компьютерные образы.

Фото из фильма "Матрица: Перезагрузка" / Warner Bros.

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Сцена боя со свитой Меровинга и погоне Близнецов, которая длится 17 минут, требовала затрат около 40 миллионов долларов. Эта стоимость охватывала строительство специальной трассы широкой 1,4 мили с тремя полосами для съемок погони (после завершения длительных трехмесячных съемок сцены погони, трасса была уничтожена).

Фото из фильма "Матрица: Перезагрузка" / Warner Bros.

В фильме появились такие актеры, как Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс Фишберн, Хьюго Уивинг и многие другие. Известно, что при производстве картины актриса Кэрри-Энн Мосс сломала ногу, Лоренс Фишберн — руку, а у Хьюго Уивинга повредился шейный позвонок.

"Матрица: Перезагрузка" стала одной из самых успешных фильмовых премьер 2003 года, заработав более 742 миллионов долларов по всему миру.

Фото из фильма "Матрица: Перезагрузка" / Warner Bros.

Фильм получил признание в "Книге рекордов Гиннеса" как наиболее распространенный фильм, поскольку он был выпущен в 8517 копиях для кинотеатрального проката.

"Матрица: Перезагрузка": смотрите трейлер