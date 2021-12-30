За первый уикенд ленте удалось собрать только 22 миллиона долларов в американских кинотеатрах. Бюджет картины оценивается в 190 миллионов долларов.

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Это означает, что Warner, скорее всего, понесет убытки. Впрочем, еще есть заработок на стриминге HBO Max, где четвертая "Матрица" вышла параллельно с кинотеатральным релизом. Онлайн-сборы студия пока что не обнародовала, однако так, как всем известно, "провалов вообще не бывает" поэтому вполне вероятно, что финальные показатели просмотров будут высокими.

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Прокат не принес желаемых результатов

Мировые сборы четвертой "Матрицы" с учетом всех рынков, на которых лента вышла раньше, чем в США, составили 69,8 миллиона долларов. Естественно, с такой динамикой ни о какой доходности проекта не стоит и говорить.

Интересный факт! Согласно социологическим исследованиям, взрослая аудитория мужского пола, на которую, собственно, и был рассчитан четвертый эпизод, отдала предпочтение экранизации комиксов Marvel.

Заметим также, что студия Warner Bros. рассчитывала на старт в районе 40 миллионов долларов, однако прокат начался хуже самых пессимистичных сценариев. Здесь не последнюю роль в провальном старте сыграл и одновременный выход картины на стриминге HBO Max.

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