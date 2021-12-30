За перший уікенд стрічці вдалося зібрати лише 22 мільйони доларів в американських кінотеатрах. Бюджет картини оцінюється у 190 мільйонів доларів.

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Це означає, що Warner, швидше за все, зазнає збитків. Втім, ще є заробіток на стрімінгу HBO Max, де четверта "Матриця" вийшла паралельно з кінотеатральним релізом. Онлайн-збори студія поки що не оприлюднила, однак так, як усім відомо "провалів взагалі не буває" тож цілком ймовірно, що фінальні показники переглядів будуть високими.

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Прокат не приніс бажаних результатів

Світові збори четвертої "Матриці" з урахуванням усіх ринків, на яких стрічка вийшла раніше, ніж у США, сягнули 69,8 мільйона доларів. Природно, з такою динамікою ні про яку прибутковість проєкту і говорити не варто.

Цікавий факт! Згідно з соціологічними дослідженнями, доросла аудиторія чоловічої статі, на яку, власне, і був розрахований четвертий епізод, віддала перевагу екранізації коміксів Marvel.

Зауважимо також, що студія Warner Bros. розраховувала на старт у районі 40 мільйонів доларів, проте прокат почався гірше за найпесимістичніші сценарії. Тут не останню роль у провальному старті відіграв і одночасний вихід картини на стрімінг HBO Max.

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