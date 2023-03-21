Так могут сказать только хейтеры, – Денисенко ответила тем, кто называет Мавку неполноценной

После премьеры "Мавки. Лесной песни" вышло много обзоров и рецензий на мультфильм. Часто у них Мавку сравнивают с диснеевскими принцессами, а иногда приписывают комплекс неполноценности. Что об этом думает Наталья Денисенко, подарившая свой голос Берегине Лесу – читайте дальше.

В комментарии 24 Канала, Денисенко поделилась, что совершенно не согласна с украинцами, которые ищут сравнение с Disney. Ведь история Молчания – о любви, дружбе и победе света над тьмой. Мультфильм непременно вдохновит, умиляет, развеселит и пробудит лучшие чувства внутри. А Мавка – "не принцесса, она уже очаровательна и не такая, как все".

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Наталья Денисенко о "неполноценности" Мавки

Я совсем не согласна с этим. Так могут написать только какие-нибудь хейтеры, эти недовольные ги*нюки, которые могут прискакать только желчью. Кстати, я таких комментариев не слышала вообще – из тысячи тех, которые я читаю у себя на странице или на странице мультфильма. Ибо как можно Мавку сравнивать с диснеевской принцессой, а еще и говорить о неполноценности, если это совсем другой образ? Это не принцесса, она уже очаровательна и не такая, как все. Мавка получилась очень хорошо вырисованной,

– ответила Наталья Денисенко.

Актриса дополнила, что видела только такие комментарии, что некоторые (зрители – 24 Канал) хотели видеть Мавку такой, какой она была на начальных стадиях рисования.

"Мавка" на разных стадиях рисования: смотрите видео

"Но мне, например нравится именно эта Мавка, потому что она такая более человеческая, не такая, как какой-то волшебный персонаж, как фея. И очень классно, что (далее спойлер – 24 Канал) в конце они объединяются с Лукашем, и это так гармонично выглядит, ведь это человек и человек из лесной сферы (Смеется)", – сказала Денисенко.

Наталья Денисенко на премьере мультфильма "Мавка" / Фото из фейсбука актрисы

"Поэтому в целом мне абсолютно нравится все, – продолжила актриса. – У меня вообще нет каких-то мыслей, что Мавка может быть неполноценной. Я вообще не понимаю, как так можно говорить. Когда этот мультик собирает просто миллионы за один уикенд – даже больше чем "Аватар". Там такая классная картинка, музыка, драматургия, голоса – все просто невероятно! И это создали наши, украинцы!"

Факт. За первый уикенд в Украине мультфильм собрал в прокате почти 25 миллионов гривен, а количество проданных билетов составляет 189 048, что превышает количество проданных билетов на "Аватар: Путь воды". После трех уикендов в кино, "Мавка. Лесная песня" собрала у больших экранов 643 тысячи зрителей и почти 82 миллиона гривен бокс-офиса.

"У нас нет такого ресурса, как у Диснея, – продолжила Денисенко. – Почему там мультики делаются за три года? Потому что у них просто команда из тысячи человек. Один человек рисует какую-то одну сцену. Все, а другой – другой эпизод. Все это собрали и сделали мультик.

А у нас команда очень маленькая, и мы все это сделали. Да, это было долго, и были разные преграды. Но о лучшем результате нечего было и мечтать!

– подытожила актриса.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер мультфильма