"Мавка" показала феноменальный результат кассовых сборов: 25 миллионов гривен за первый уикенд

Анимационный фильм "Мавка" вышел в украинских кинотеатрах 2 марта. За первый прокатный уикенд он собрал около 25 миллионов гривен. Это самый лучший результат среди отечественных проектов.

За первый прокатный уикенд мультфильм "Мавка. Лесная песня" посмотрело 189 048 зрителей, а кассовые сборы составили 24 903 241 гривен. Показы анимации продолжаются.

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"Мавка. Лесная песня" собрала почти 25 миллионов за первый уикенд проката

Мы не можем сдержать эмоций. Благодарим каждого из вас за заполненные залы, ваше внимание и искренние отзывы. Это настоящая магия, любовь и невероятный успех.

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"Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в магический Лес и отправиться в незабываемые приключения вместе с фантазийными героями", – дополнила пресс-служба.

. Фильм "Щедрик" за девять уикендов собрал более 10 миллионов гривен бокс-офиса, а военная драма "Мирный-21" за второй уикенд проката – почти 3,5 миллиона гривен.

К сборам "Мавки" добавятся еще и деньги из более чем 20 стран, среди которых: США, Канада, Франция, Италия, Испания, Португалия, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Словения, Чехия, Болгария, Венгрия, Норвегия, Дания, Исландия, Швеция, Финляндия, Греция, Монголия.

Режиссер мультфильма Олег Маламуж отметил, что права на показ мультфильма проданы более чем в 80 странах: "Это почти вся Европа, Латинская Америка, США и Канада, регион MENA (арабские страны), Австралия, Новая Зеландия, Корея и это не предел". Он дополнил, что FILM.UA Distribution представляет проект практически на каждом кинорынке, а продажи продолжаются.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер к мультфильму