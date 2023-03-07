За перший прокатний вікенд мультфільм "Мавка. Лісова пісня" переглянуло 189 048 глядачів, а касові збори склали 24 903 241 гривень. Покази анімації продовжуються.

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"Мавка. Лісова пісня" зібрала майже 25 мільйонів за перший вікенд прокату

Ми не можемо стримати емоцій. Дякуємо кожному з вас за заповнені зали, вашу увагу та щирі відгуки. Це справжня магія, любов та неймовірний успіх.

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"Приходьте всією сім’єю, щоб поринути у магічний Ліс та відправитися у незабутні пригоди разом з фантазійними героями", – доповнила пресслужба.

Цікаво для порівняння. Фільм "Щедрик" за дев’ять вікендів зібрав понад 10 мільйонів гривень бокс-офісу, а воєнна драма "Мирний-21" за другий вікенд прокату – майже 3,5 мільйони гривень.

До зборів "Мавки" додадуться ще й гроші з понад 20 країн, серед яких: США, Канада, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція, Монголія.

Режисер мультфільму Олег Маламуж зазначив, що права на показ мультфільму продано у понад 80 країнах: "Це майже вся Європа, Латинська Америка, США та Канада, регіон MENA (арабські країни), Австралія, Нова Зеландія, Корея і це не межа". Він доповнив, що FILM.UA Distribution представляє проєкт практично на кожному кіноринку, а продажі продовжуються.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер до мультфільму