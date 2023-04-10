Создатели "Мавки" показали эксклюзивный эпизод, не вошедший в мультфильм

"Мавка. Лесная песня" восхищает своей красотой и неповторимым духом природы, а герои мультфильма сразу стали любимыми не только детей, но и взрослых. Однако появилась возможность увидеть еще больше волшебной атмосферы, которую создатели мультфильма подготовили для зрителей.

Сегодня, 10 марта, FILM.UA Group представили эксклюзивные видеокадры, не попавшие в кинотеатры. Уникальная красота природы, магическая аура и утонченный дизайн персонажей снова очаруют зрителей.

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Эксклюзивные кадры "Мавки", которые вы не увидели в кинотеатрах

Делимся с вами эксклюзивным эпизодом, не вошедшим в финальную версию мультфильма "MAVKA. Лесная Песня". Впоследствии презентуем еще один, а пока – смотрите историю в кино и не забывайте о сцене после титров,

– написали FILM.UA Group.

Эксклюзивные кадры "Мавки": смотрите видео онлайн

"Мавка. Лесная песня": интересно о мультфильме

"Мавка" вышла 2 марта и показала самые лучшие результаты за всю историю украинского анимационного кинематографа. За первый уикенд проката лента собрала 25 миллионов просмотров, а за 5 – почти 100 миллионов. Смета ленты составляет более 187 миллионов гривен. "Мавку" смело можно назвать одним из самых дорогих украинских мультфильмов.

Работа над мультфильмом началась еще в 2015 году. В течение этих восьми лет создатели меняли сюжет, вид главных героев, однако им все-таки удалось порадовать украинцев качественным продуктом, который можно смело презентовать в мире.

Права на показ мультфильма проданы более чем в 80 странах. "Это почти вся Европа, Латинская Америка, США и Канада, регион MENA (арабские страны), Австралия, Новая Зеландия, Корея, и это не предел", – сказал режиссер мультфильма Олег Маламуж.

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К примеру, за первый день показов во Франции, "Мавка собрала 74 085 зрителей, из которых 57 144 побывали на предпремьерном показе. Таким образом, мультфильм одолел голливудский блокбастер "Шазам! Лют богов", занявший третье место с 41 900 просмотрами.

Голоса персонажам "Мавки" дали самые популярные украинские звезды. В частности, главную героиню озвучила известная актриса Наталья Денисенко. Среди других: Нина Матвиенко, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Михайлюта и Сергей Притула. Также в фильме можно увидеть группу "ДахаБраха", озвучившую сельских музыкантов. На экране музыканты действительно похожи сами на себя.

В мультфильме звучат волшебные саундтреки: адаптация народной песни "Кроковеє колесо", которые уже узнают и любят поклонники во всем мире, и аутентичная украинская "Веснянка", которой анимационные персонажи встречают весну. Также в мультфильме раздается песня из народного творчества "Шо з-под дуба" в исполнении бенда. А также – "Язык ветра" в исполнении Кристины Соловой и Артема Пивоварова.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер