Сьогодні, 10 березня, FILM.UA Group представили ексклюзивні відеокадри, які не потрапили до кінотеатрів. Унікальна краса природи, магічна аура та витончений дизайн персонажів знову зачарують глядачів.

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Ексклюзивні кадри "Мавки", які ви не побачили у кінотеатрах

Ділимось з вами ексклюзивним епізодом, що не увійшов у фінальну версію мультфільму "MAVKA. Лісова Пісня". Згодом презентуємо ще один, а поки – споглядайте Мавчину історію у кіно й не забувайте про сцену після титрів,

– написали FILM.UA Group.

Ексклюзивні кадри "Мавки": дивіться відео онлайн

"Мавка. Лісова пісня": цікаво про мультфільм

"Мавка" вийшла 2 березня і показала найкращі результати за всю історію українського анімаційного кінематографа. За перший вікенд прокату стрічка зібрала 25 мільйонів переглядів, а за 5 – майже 100 мільйонів. Кошторис стрічки становить понад 187 мільйонів гривень. "Мавку" сміливо можна назвати одним із найдорожчих українських мультфільмів.

Робота над цим мультфільмом почалася ще у 2015 році. Протягом цих восьми років творці змінювали сюжет, вигляд головних героїв, однак їм все-таки вдалося потішити українців якісним продуктом, який сміливо можна презентувати у світі.

Права на показ мультфільму продано у понад 80 країнах. "Це майже вся Європа, Латинська Америка, США та Канада, регіон MENA (арабські країни), Австралія, Нова Зеландія, Корея і це не межа", – сказав режисер мультфільму Олег Маламуж.

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Наприклад, за перший день показів у Франції, "Мавка зібрала 74 085 глядачів, з яких 57 144 побували на передпрем’єрному показі. Таким чином, мультфільм здолав голлівудський блокбастер "Шазам! Лють богів", який зайняв третє місце з 41 900 переглядами.

Голоси персонажам "Мавки" дали найпопулярніші українські зірки. Зокрема, головну героїню озвучила відома акторка Наталка Денисенко. Серед інших: Ніна Матвієнко, Наталія Сумська, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Михайлюта та Сергій Притула. Також у фільмі можна побачити гурт "ДахаБраха", які озвучили сільських музик. На екрані музиканти справді схожі самі на себе.

У мультфільмі звучать чарівні саундтреки: адаптація народної пісні "Кроковеє колесо", що вже впізнають і люблять прихильники у всьому світі, та автентична українська "Веснянка", якою анімаційні персонажі зустрічають весну. Також у мультфільмі лунає пісня з народної творчості "Шо з-под дуба" у виконанні бенду. А також – "Мова вітру" у виконанні Христини Соловій та Артема Пивоварова.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер