Чи справді Мавка схожа на діснеївську принцесу й чому варто подивитися цей мультфільм – дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

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Робота над цим мультфільмом почалася ще у 2015 році. Протягом цих восьми років творці змінювали сюжет, вигляд головних героїв, однак їм все-таки вдалося потішити українців якісним продуктом, який сміливо можна презентувати у світі.

Чи є мультфільм екранізацією твору Лесі Українки

Йдучи на "Мавку", очікуємо побачити екранізацію легендарної драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня", однак від твору в цьому мультфільмі залишилися хіба імена головних героїв. Ну й у мультфільмі згадується, що події відбуваються на Волині, однак анімація дуже умовно передала тамтешню природу, адже в "Мавці" є гірський ландшафт, а на Волині гір немає.

Леся Українка у своїй "Лісовій пісні" розповіла історію кохання Мавки та сільського музики Лукаша, який зрадив кохання і через це втратив музичний талант. А заради таланту Лукаша Мавка віддала своє життя. Однак у кінотеатрах ви побачите зовсім іншу історію. Творці анімаційного фільму показали протиставлення світу природи та цивілізації, які може об'єднати лише справжнє кохання – Мавки та Лукаша. А от який кінець у цієї історії – дізнаєтеся під час перегляду.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер мультфільму

Чи схожа Мавка на діснеївську принцесу

Після прем'єри вийшло вже багато оглядів і рецензій на мультфільм. У них "Мавку" порівнюють з діснеївськими принцесами. І схожість таки є.

Образ Мавки справді незвичний і зовсім не схожий на той, який уявляєш під час прочитання "Лісової пісні". Оскільки це сучасний анімаційний фільм, то у ньому можна побачити елементи, які притаманні й закордонним стрічкам цього жанру. Зокрема саме мультфільмам Діснею, на які й орієнтувалися творці "Мавки".

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А що з іншими персонажами "Мавки"

Ще у трейлері можна побачити зовнішність Мавки та інших персонажів. Усі вони нагадують іграшкових персонажів, схожі до тих, які звикли бачити діти в інших мультфільмах. І не дивно, адже саме діти є головними глядачами. Подивившись мультик в кінотеатрі, вони точно захочуть переглянути його ще раз, захочуть мати у своїй колекції такі іграшки. Тому, ймовірно, використання анімації, що нагадуватиме діснеївський мультфільм, має ще й маркетинговий бік.

Гурт "ДахаБраха" у мультфільмі зіграв сільських музик і на екрані музиканти справді схожі самі на себе.

Селяни, Килина та Фрол дуже нагадують малоросів.

У персонажах двох братів-тітушок чітко видніється алюзія на братів Кличків.

А рись більше схожа на лева.



Персонажі "Мавки" / Фото з фейсбуку мультфільму

Український шоубізнес в озвучці "Мавки"

Ще задовго до прем'єри було відомо, що до озвучування "Мавки" долучилося чимало українських зірок. Зокрема, головну героїню озвучила відома акторка Наталка Денисенко. Це чудовий хід для популяризації стрічки.



Наталка Денисенко озвучила Мавку / Фото з фейсбуку мультфільму

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Для кого створили "Мавку. Лісову пісню"

У перший вікенд прокату в кінотеатрах України був шалений ажіотаж. Зали були заповнені дітьми, які півтори години, затамувавши подих, дивилися один з найкращих українських мультиків. Сміялись та плакали навіть дорослі. Десятки тисяч сімей вже подивилися "Мавку". Це чудовий варіант не лише для того, щоб провести час разом, але й щоб відволіктися від жахів війни.

Тож, якщо ви ще не бачили "Мавку" – гайда в кінотеатри!