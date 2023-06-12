Ксения Баранова из FILM.UA Group рассказала, что предстоящий сериал станет приквелом к полнометражному мультфильму "Мавка. Лесная песня". Как известно, его проект будет представлен на питчинге в Анси.

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За мультфильмом "Мавка" снимут анимационный сериал

Действие фильма разворачивается сразу после битвы между людьми и лесным охранником, которая произошла, когда остальные лесные жители погрузились в глубокий зимний сон,

– сказала она.

По словам Барановой, сериал будет иметь 12 эпизодов, в которых приключения Мавки и ее друзей продолжатся. В частности, главной героини на пути воплощения ее мечт будет препятствовать чудовище Чугайстер.

"Вместе с жабокицем Квусем, Шумником Гуком и другими мальчишками Мавка переживет неожиданные, веселые, а порой и опасные приключения в лесу. Пытаясь позаботиться о своем доме, они исследуют его и открывают множество тайн", – дополнила Баранова.

Анастасия Верлинская, директор анимационного фестиваля "Линолеум", отметила, что "Мавка" позволяет на час-два отвлечься от ежедневных новостей о войне. "Анимация – один из лучших инструментов арттерапии, но это не только побег. Это об обработке и осмыслении происходящих вокруг событий. На этом тоже можно учиться", – сказала она.

"Мавка. Лесная песня" / FILM.UA Group

"Мавка. Лесная песня": о чем мультфильм

Мультфильм "Мавка" вышла 2 марта в кинотеатрах и показала самые лучшие результаты кассовых сборов за всю историю украинского кинематографа. За первые 7 дней проката фильм собрал 25 миллионов просмотров, а за 5 недель – почти 100 миллионов. Смета ленты составляет 187 миллионов гривен. "Мавку" смело можно назвать одним из самых дорогих украинских мультфильмов.

"Мавка создавалась с большой любовью и вниманием к каждой детали. Многие вещи в контексте разработки проекта и 3D-анимации были новаторскими для Украины, и фильм действительно сделан на достойном европейском уровне, мы можем гордиться качеством нашего продакшна", – поделился продюсер ленты Егор Олесов.

Голоса персонажам "Мавки" дали самые популярные украинские звезды. Среди них: Наталья Денисенко, Нина Матвиенко, Наталья Сумская, Екатерина Осадчая, Назар Заднепровский, Олег Скрипка, Олег Михайлюта, участники этногруппы "ДахаБраха" и Сергей Притула.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн