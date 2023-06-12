Ксенія Баранова з FILM.UA Group розповіла, що майбутній серіал стане приквелом до повнометражного мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Як відомо, його проєкт представлять на пітчингу в Ансі.

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За мультфільмом "Мавка" знімуть анімаційний серіал

Дія фільму розгортається одразу після битви між людьми та лісовим охоронцем, яка сталася, коли решта лісових мешканців поринула у глибокий зимовий сон,

– сказала вона.

За словами Баранової, серіал матиме 12 епізодів, в яких пригоди Мавки та її друзів продовжаться. Зокрема головній героїні на шляху втілення її мрій перешкоджатиме чудовисько Чугайстер.

"Разом із жабокицем Квусем, Шумником Гуком та іншими мавками Мавка переживе несподівані, веселі, а часом і небезпечні пригоди в лісі. Намагаючись подбати про свій дім, вони досліджують його і відкривають безліч таємниць", – доповнила Баранова.

Анастасія Верлінська, директорка анімаційного фестивалю "Лінолеум", наголосила, що "Мавка" дозволяє на годину-дві відволіктися від щоденних новин про війну. "Анімація – один з найкращих інструментів арттерапії, але це не лише втеча. Це про опрацювання та осмислення подій, що відбуваються навколо. На цьому теж можна вчитися", – сказала вона.

"Мавка. Лісова пісня" / FILM.UA Group

"Мавка. Лісова пісня": про що мультфільм

Мультфільм "Мавка" вийшла 2 березня в кінотеатрах і показала найкращі результати касових зборів за всю історію українського кінематографа. За перших 7 днів прокату фільм зібрав 25 мільйонів переглядів, а за 5 тижнів – майже 100 мільйонів. Кошторис стрічки становить 187 мільйонів гривень. "Мавку" сміливо можна назвати одним із найдорожчих українських мультфільмів.

"Мавка створювалась з великою любов’ю та увагою до кожної деталі. Багато речей у контексті розробки проєкту і 3D-анімації були новаторськими для України, і фільм дійсно зроблено на гідному європейському рівні, ми можемо пишатися якістю нашого продакшну", – поділився продюсер стрічки Єгор Олесов.

Голоси персонажам "Мавки" дали найпопулярніші українські зірки. Серед них: Наталка Денисенко, Ніна Матвієнко, Наталія Сумська, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Михайлюта, учасники етногурту "ДахаБраха" та Сергій Притула.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн