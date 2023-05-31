У России нет прав на показ голливудского мультфильма, как и на прокат украинской "Мавки" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки. То, что известно о нехитрой схеме теневого проката у россиян – читайте дальше.

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Крала ли Россия украинскую "Мавку"

По словам создателей, "Мавка" стала частью новой схемы теневого проката в России. Они продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "предсеансным обслуживанием".

Но анонсы показов нашего фильма — муляж, ведь у страны-террориста нет доступа к нашему мультфильму и тем более прав на его дистрибуцию,

– подтвердили в FILM.UA Group.



Россия не будет показывать украинскую "Мавку" в кино / FILM.UA Group

С начала полномасштабного вторжения из России вышли крупнейшие голливудские студии, такие как Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal. Впрочем, россиянам на это плевать и они как воровали, так и продолжают это делать, но по довольно нехитрой новой схеме.

Зрителям предлагают купить билеты на любые короткометражки российского производства, но перед ними "безвозмездно" показывают какую-нибудь американскую или европейскую ленту, на показ которой у них нет прав, например "Аватар: Путь воды" или, собственно, "Братья Супер Марио в кино".



В этом случае мультфильм выполняет функцию "предсеансового обслуживания" перед короткометражным фильмом "Мавка" российского режиссера Анастасии Ледковой.

В России покажут "Братья Супер Марио в кино" перед российским мультфильмом "Мавка" / Скриншот "Детектор медиа"

Ее также показывают вместе с другими сеансами краденых голливудских фильмов. "Стражи Галактики 3" также позиционируется как "бесплатное предсеансовое обслуживание" фильма "Мавка", но уже в другом кинотеатре, не в "Центавре".

России покажут "Стражи Галактики 3" перед российским мультфильмом "Мавка" / Скриншот "Детектор медиа"

Напомним, за прошлый год в России было выпущено более 140 американских и европейских фильмов.