У России нет прав на показ голливудского мультфильма, как и на прокат украинской "Мавки" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки. То, что известно о нехитрой схеме теневого проката у россиян – читайте дальше.
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Крала ли Россия украинскую "Мавку"
По словам создателей, "Мавка" стала частью новой схемы теневого проката в России. Они продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "предсеансным обслуживанием".
Но анонсы показов нашего фильма — муляж, ведь у страны-террориста нет доступа к нашему мультфильму и тем более прав на его дистрибуцию,
– подтвердили в FILM.UA Group.
Россия не будет показывать украинскую "Мавку" в кино / FILM.UA Group
С начала полномасштабного вторжения из России вышли крупнейшие голливудские студии, такие как Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal. Впрочем, россиянам на это плевать и они как воровали, так и продолжают это делать, но по довольно нехитрой новой схеме.
Зрителям предлагают купить билеты на любые короткометражки российского производства, но перед ними "безвозмездно" показывают какую-нибудь американскую или европейскую ленту, на показ которой у них нет прав, например "Аватар: Путь воды" или, собственно, "Братья Супер Марио в кино".
В этом случае мультфильм выполняет функцию "предсеансового обслуживания" перед короткометражным фильмом "Мавка" российского режиссера Анастасии Ледковой.
В России покажут "Братья Супер Марио в кино" перед российским мультфильмом "Мавка" / Скриншот "Детектор медиа"
Ее также показывают вместе с другими сеансами краденых голливудских фильмов. "Стражи Галактики 3" также позиционируется как "бесплатное предсеансовое обслуживание" фильма "Мавка", но уже в другом кинотеатре, не в "Центавре".
России покажут "Стражи Галактики 3" перед российским мультфильмом "Мавка" / Скриншот "Детектор медиа"
Напомним, за прошлый год в России было выпущено более 140 американских и европейских фильмов.
- продюсерская работа прославленного Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство победы";
- итальянское кино "Ламборгини: Человек-легенда";
- новая часть популярной серии о супергероях французских комиксов "Астерикс и Обеликс: Поднебесная";
- комедийная мелодрама "К чему здесь любовь?" от создателей "Дневников Бриджит Джонс" и "Реальной любви" из Лили Джеймс и дважды обладательницей Оскара Эммой Томпсон;
- боевик "Рейс" с участием звезды Джерарда Батлера;
- несколько фильмов проката Испании: драма "Хищники", семейная комедия "На всех парах!", фильм ужасов "13 изгнаний дьявола";
- кинохиты Германии: "Любовные штучки", семейное фэнтези "Мое любимое привидение";
- "Джон Уик 4" из Киана Ривзом;
- триумфатор Оскара-2023 "Все всегда и в то же время";
- новая комедия с участием Гира и еще кучи звезд Даян Китон, Сьюзен Серендон, Эммы Робертс "Возможно, да" и т.д.