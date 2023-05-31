Зауважте, у Росії немає прав на показ голлівудського мультфільму, як і на прокат української "Мавки" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки. Тож, що відомо про нехитру схему тіньового прокату в росіян – читайте далі.

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Чи крала Росія українську "Мавку"

За словами творців, "Мавка" стала частиною нової схеми тіньового прокату у Росії. Вони продають квитки на один фільм, та натомість показують інший й називають це "досеансним обслуговуванням".

Але анонси показів нашого фільму — муляж, адже у країни-терориста немає доступу до нашого мультфільму і тим більше — прав на його дистрибуцію,

– підтвердили у FILM.UA Group.



Росія не показуватиме української "Мавки" в кіно / FILM.UA Group

З початку повномасштабного вторгнення з Росії вийшли найбільші голлівудські студії, такі як Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal. Втім, росіянам на це начхати і вони як крали, так і продовжують це робити, але за доволі нехитрою новою схемою.

Глядачам пропонують купити квитки на будь-які короткометражки російського виробництва, але перед ними "безоплатно" показують якусь американську чи європейську стрічку, на показ якої у них немає прав, наприклад "Аватар: Шлях води" чи, власне, "Брати Супер Маріо в кіно".



В цьому випадку мультфільм виконує функцію "передсеансового обслуговування" перед короткометражним фільмом "Мавка" російської режисерки Анастасії Ледкової.

У Росії покажуть "Брати Супер Маріо в кіно" перед російським мультфільмом "Мавка" / Скриншот "Детектор медіа"

Її також показують разом й з іншими сеансами крадених голлівудських фільмів. "Вартові Галактики 3" також позиціюється як "безоплатне передсеансове обслуговування" фільму "Мавка", але вже в іншому кінотеатрі, не в "Центаврі".

Росії покажуть "Вартові Галактики 3" перед російським мультфільмом "Мавка" / Скриншот "Детектор медіа"

Нагадаємо, за минулий рік в Росії було випущено більш як 140 американських та європейських фільмів, серед них: