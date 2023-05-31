Зауважте, у Росії немає прав на показ голлівудського мультфільму, як і на прокат української "Мавки" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки. Тож, що відомо про нехитру схему тіньового прокату в росіян – читайте далі.
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Чи крала Росія українську "Мавку"
За словами творців, "Мавка" стала частиною нової схеми тіньового прокату у Росії. Вони продають квитки на один фільм, та натомість показують інший й називають це "досеансним обслуговуванням".
Але анонси показів нашого фільму — муляж, адже у країни-терориста немає доступу до нашого мультфільму і тим більше — прав на його дистрибуцію,
– підтвердили у FILM.UA Group.
Росія не показуватиме української "Мавки" в кіно / FILM.UA Group
З початку повномасштабного вторгнення з Росії вийшли найбільші голлівудські студії, такі як Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal. Втім, росіянам на це начхати і вони як крали, так і продовжують це робити, але за доволі нехитрою новою схемою.
Глядачам пропонують купити квитки на будь-які короткометражки російського виробництва, але перед ними "безоплатно" показують якусь американську чи європейську стрічку, на показ якої у них немає прав, наприклад "Аватар: Шлях води" чи, власне, "Брати Супер Маріо в кіно".
В цьому випадку мультфільм виконує функцію "передсеансового обслуговування" перед короткометражним фільмом "Мавка" російської режисерки Анастасії Ледкової.
У Росії покажуть "Брати Супер Маріо в кіно" перед російським мультфільмом "Мавка" / Скриншот "Детектор медіа"
Її також показують разом й з іншими сеансами крадених голлівудських фільмів. "Вартові Галактики 3" також позиціюється як "безоплатне передсеансове обслуговування" фільму "Мавка", але вже в іншому кінотеатрі, не в "Центаврі".
Росії покажуть "Вартові Галактики 3" перед російським мультфільмом "Мавка" / Скриншот "Детектор медіа"
Нагадаємо, за минулий рік в Росії було випущено більш як 140 американських та європейських фільмів, серед них:
- продюсерська робота уславленого Гая Річі "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги";
- італійське кіно "Ламборгіні: Людина-легенда";
- нова частина популярної серії про супергероїв французьких коміксів "Астерікс і Обелікс: Піднебесна";
- комедійна мелодрама "До чого тут кохання?" від творців "Щоденників Бріджит Джонс" та "Реального кохання" з Лілі Джеймс та двічі володаркою Оскара Еммою Томпсон;
- бойовик "Рейс" за участю зірки Джерарда Батлера;
- декілька фільмів прокату Іспанії: драма "Хижаки", сімейна комедія "На всіх парах!", фільм жахів "13 вигнань диявола";
- кінохіти Німеччини: "Любовні штучки", сімейне фентезі "Мій улюблений привид";
- "Джон Уік 4" з Кіану Рівзом;
- тріумфатор Оскара-2023 "Все завжди і водночас";
- нова комедія за участю Гіра та ще купи зірок Даян Кітон, Сьюзен Серендон, Емми Робертс "Можливо, так" тощо.