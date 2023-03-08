"Мавка" превзошла "Аватар: Путь воды": фантастический украинский мультик покажут в 80 странах

Самый ожидаемый украинский анимационный мультфильм "Мавка. Лесная песня" вышел в кино 2 марта. За первый уикенд в Украине он собрал в прокате почти 25 миллионов гривен, а количество проданных билетов составляет 189 048.

Это превышает результаты первого уик-энда американского блокбастера "Аватар: Путь Воды". Но это еще не все – скоро мультфильм появится на больших экранах и стриминговых платформах по всему миру. Об этом 24 Канала рассказала пресс-служба мультфильма.

Смотрите также "Лицо украинской анимации": 5 причин, чтобы пойти в кино на "Мавку"

"Мавку. Лесную песню" покажут в 80 странах

Лента увидят в странах Европы, Ближнего Востока, США, Латинской Америки, а также Канады, Австралии, Новой Зеландии и многих других территориях. Студия Animagrad (FILM.UA Group) на днях представила международный трейлер и поделилась графиком премьер за рубежом.

26 февраля ITALIA FILM, MUVI CINEMAS и FILM.UA Group при содействии Посольства Украины в Саудовской Аравии провели в Эр-Рияде допремьерный гранд-показ "Мавки", собравший немало местной и зарубежной публики. Это мероприятие предшествовало выходу мультфильма в странах Ближнего Востока (Бахрейн, Катар, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемена и т.п.) и Северной Африки (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан, Тунис, Западная Сахара и т.д.), который 2 марта.

5 марта такой показ прошел в Абу-Даби.

29 марта гигант международной дистрибуции Universal Pictures Content Group и прокатчик KMBO начнут широкий национальный кинотеатральный прокат "Мавки" во Франции, в этот же день стартуют показы в Бельгии. Апрель Берегиня Леса проведет в:

Новой Зеландии и Австралии (с 6 апреля),

Нидерландах (с 19 апреля),

Италии (с 20 апреля), Хорватии,

Боснии и Герцеговине, Албании, Македонии и Косово (с 27 апреля),

Андорри и Испании (с 28 апреля),

Вьетнаме (с 29 апреля).

4 мая премьера анимационной ленты состоится в Венгрии и Португалии, 12 мая – в Румынии. Летом зрители увидят мультфильм в Сербии и Черногории. 29 июня), а также в Польше, Эстонии, Латвии и Литве (14 июля). На больших экранах Турции "Мавка" выйдет 25 августа.

Позже станет известен график премьер на территории США и Канады, странах Латинской Америки, а также в Южной Корее, Монголии, Великобритании, Чехии, Словакии, Болгарии, Кипре, Греции, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и других странах.

Наших партнеров увлекла качество анимации, универсальная история, сочетание лирики, юмора и музыки. "Мавка" имеет все критерии семейной анимации, необходимые для успеха. Продажи на большом количестве территорий подтверждают, что наше мнение разделяют профессионалы со всего мира. Надеемся, международной аудитории понравится мультфильм, ведь история о любви и борьбе за свой мир должна найти отзыв у людей по всему миру,

– поделился директор FILM.UA Distribution Евгений Драчов.



" Мавку" покажут в 80 странах / Фото пресс-службы фильма

Мультфильм создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", а также на образах из славянских легенд и мифов.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн