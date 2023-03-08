Це перевищує результати першого вікенду американського блокбастера "Аватар: Шлях Води". Але це ще не все – незабаром мультфільм з’явиться на великих екранах та стримінгових платформах в усьому світі. Про це 24 Каналу розповіла пресслужба мультфільму.

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"Мавку. Лісову пісню" покажуть у 80 країнах

Стрічку побачать в країнах Європи, Близького Сходу, США, Латинської Америки, а також Канади, Австралії, Новій Зеландії та багатьох інших територіях. Студія Animagrad (FILM.UA Group) днями презентувала міжнародний трейлер та поділилася графіком прем’єр за кордоном.

26 лютого ITALIA FILM, MUVI CINEMAS та FILM.UA Group, за сприяння Посольства України в Саудівській Аравії, провели в Ер-Ріяді допрем’єрний гранд-показ "Мавки", що зібрав чимало місцевої та закордонної публіки. Цей захід передував виходу мультфільму в країнах Близького Сходу (Бахрейн, Катар, Йорданія, Кувейт, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ємену тощо) та Північної Африки (Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Судан, Туніс, Західна Сахара тощо), який стартував 2 березня.

5 березня такий показ пройшов у Абу-Дабі.

29 березня гігант міжнародної дистрибуції Universal Pictures Content Group та прокатник KMBO розпочнуть широкий національний кінотеатральний прокат "Мавки" у Франції, цього ж дня стартують покази у Бельгії. Квітень Берегиня Лісу проведе у:

Новій Зеландії та Австралії (з 6 квітня),

Нідерландах (з 19 квітня),

Італії (з 20 квітня), Хорватії,

Боснії і Герцеговині, Албанії, Македонії та Косово (з 27 квітня),

Андоррі та Іспанії (з 28 квітня),

В’єтнамі (з 29 квітня).

4 травня прем’єра анімаційної стрічки відбудеться в Угорщині та Португалії, 12 травня — в Румунії. Влітку глядачі побачать мультфільм у Сербії та Чорногорії (29 червня), а також у Польщі, Естонії, Латвії та Литві (14 липня). На великих екранах Туреччини "Мавка" вийде 25 серпня.

Пізніше стане відомий графік прем’єр на території США та Канади, країнах Латинської Америки, а також в Південній Кореї, Монголії, Великій Британії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Кіпрі, Греції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та інших країнах.

Наших партнерів захопила якість анімації, універсальна історія, поєднання лірики, гумору та музики. “Мавка” має усі критерії сімейної анімації, необхідні для успіху. Продажі на великій кількості територій підтверджують, що нашу думку поділяють професіонали з усього світу. Сподіваємося, міжнародній аудиторії сподобається мультфільм, адже історія про кохання та боротьбу за свій світ має знайти відгук у людей по всьому світу,

— поділився директор FILM.UA Distribution Євген Драчов.



"Мавку" покажуть у 80 країнах / Фото пресслужби фільму

Мультфільм створено за мотивами драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня", а також на образах зі слов’янських легенд та міфів.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер онлайн