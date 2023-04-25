"Мавка" обошла "Удивительного Мориса" и стала лучшим семейным фильмом в Нидерландах

"Мавка. Лесная песня" стала лучшим семейным анимационным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах. Картина превзошла англо-германский мультфильм "Удивительный Морис" и локальный мультфильм Leeuwin.

"Мавка" вышла 2 марта и показала самые лучшие результаты за всю историю украинского анимационного кинематографа. И, как ни странно, не только в Украине. По результатам первого уик-энда в Нидерландах, кассовые сборы ленты составили 122 342 евро.

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"Мавка" стала лучшим семейным фильмом в Нидерландах

Коллеги в Нидерландах подтвердили, что местная публика встретила "Мавку" чрезвычайно тепло и прогнозируют, что новая неделя в прокате станет для нее не менее успешной. Радуемся потрясающему старту и внимательно следим за развитием событий,

– отметили создатели мультфильма на фейсбук-странице.

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Также недавно FILM.UA Group поделилась результатами первого прокатного уик-энда в Италии. За четыре дня на "Мавку" было куплено 34 271 билет, а кассовые сборы составили 226 247 евро. "Благодарны итальянской аудитории за невероятную поддержку. Показы продолжаются на почти 300 больших экранах, поэтому имеете возможность посмотреть историю Берегине Леса, которая стоит перед выбором - любовь или ее обязанность перед домом", – написали создатели.

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Напомним, с 12 мая поклонников "Мавки" ожидает уникальное событие "Мавка Шоу". Это увлекательная история классической украинской литературы, зрелищные цирковые и интерактивные номера, а также невероятные украинские костюмы и сверхсовременные декорации сделали его непревзойденным. С графиком тура знакомьтесь по ссылке.

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