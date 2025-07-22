Самая популярная новая комедия на Netflix, которая стала фаворитом среди украинских зрителей

Если это только начало рабочей недели, а сил уже нет, стоит найти время для релакса. В этом вам поможет блестящая комедия на Netflix.

Лента "Медея: Экзотическая свадьба" является одной из самых новых на стриминговой платформе. Однако уже успела полюбиться зрителю. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете, актеров и почему эту комедию должен увидеть каждый.

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"Медея: Экзотическая свадьба": что известно о ленте?

Премьера фильма "Медея. Экзотическая свадьба" состоялась 11 июля 2025 года на стриминговой платформе Netflix. И хотя прошло еще совсем немного времени, эта комедия стала уже одной из самых популярных фильмов среди украинских зрителей за последнюю неделю.

Если вы ищете ленту для просмотра после тяжелого рабочего дня, то эта комедия станет идеальным вариантом. Здесь вы увидите воссоединение семьи, свадебный хаос, нежданных гостей, любовь, смех и юмор.

"Медея: Экзотическая свадьба": смотрите онлайн трейлер фильма