Медиакомпании со всего мира покупают права на сериал "Слуга народа"
Источник:The Wall Street Journal
В 2015 году был снят сериал "Слуга народа", где Владимир Зеленский сыграл главную роль. Сегодня он играет свою лучшую роль как действующий Президент Украины, мужеством и решительностью которого восхищается весь мир. Неудивительно, что интерес к старому шоу вырос еще больше.
Я известно, что ленту еще раньше приобрели вещатели Казахстана, Молдовы, Эстонии, Беларуси. Также право на показ имела платформа Netflix. Сегодня права на шоу хотят покупать еще больше вещателей по всему миру.
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Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 года. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов.
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