Медиакомпании со всего мира покупают права на сериал "Слуга народа"

17:46

В 2015 году был снят сериал "Слуга народа", где Владимир Зеленский сыграл главную роль. Сегодня он играет свою лучшую роль как действующий Президент Украины, мужеством и решительностью которого восхищается весь мир. Неудивительно, что интерес к старому шоу вырос еще больше.