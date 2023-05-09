После того как "Мег" собрала в мировом прокате 530 миллионов долларов в 2018 году, Джейсон Стейтем официально подтвердил продолжение. В первом фильме рассказывалось о группе ученых, чью подлодку атаковал мегалодон – вид гигантской акулы, ранее считавшийся вымершим.

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"Мэг 2: Впадина": сюжет фильма и трейлер

Новые кадры показывают, как Джейсон Стейтем объединяет усилия с Ву Цзином, известной китайской актрисой, сыгравшей в таких блокбастерах, как "Путешествующая Земля", "Воин-волк" и "Битва на озере". Пара совершает подводное путешествие на дно океана, чтобы исследовать новые существа, прежде чем столкнуться с тремя акулами в туристическом месте на уровне моря. Очевидно, многие окажутся в челюстях этих хищников.

"Мэг" базируется на техно-триллере Стива Альтена 1997 года "Мэг: Роман о глубоком терроре". Оригинальную адаптацию написали Дин Георгарис, Эрик Гоффер и Джон Гобер, также создавшие сценарий к "Мег 2: Впадина". Режиссером сиквела стал Бен Уитли.

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Актерский состав

Кроме Джейсона Стейтема ("Мэг", "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"), в боевике сыграли:

Ву Джинг ("Мего");

София Кай ("Мег");

Пейдж Кеннеди ("Мэго");

Серхио Перис-Менчета ("Рембо 5: Последняя кровь");

Скайлер Сэмюэлс, Сиенна Гиллори, Клифф Кертис и другие.

Дата премьеры

Премьера фильма "Мег 2: Впадина" запланирована на 3 августа 2023 года.