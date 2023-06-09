Кроме "Трансформеров", ее можно увидеть в лентах "Тело Дженнифер", "Над тенями" и "Любовь по-взрослому". В подборке 24 Канала читайте о самых сексуальных ролях Меган Фокс, которые сводят с ума даже самых требовательных поклонников.

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6 лучших фильмов с сексуальной Меган Фокс

"Тело Дженнифер", 2009 год

В центре сюжета – юная Дженнифер, которая пользуется большой популярностью среди ребят в школе и искренне восхищается этим. Впрочем, однажды девушка меняется до неузнаваемости: неизвестная сила превращает соблазнительную брюнетку в настоящего монстра.

Меган Фокс в роли Дженнифер Чек / Dune Entertainment

"Трансформеры: Месть павших", 2009 год

Это продолжение увлекательного экшна 2007 года. После окончания битвы за Землю начинается борьба за Вселенную. В фильме появляется неожиданный женский робот, создающий еще больше тайн.

Меган Фокс в роли Микаэла Бейнса / Paramount Pictures

"Игры страсти", 2010 год

По сюжету, Нейт, недовольный музыкант, зарабатывает на жизнь, играя на трубе. Его жизнь претерпевает изменения, когда он, случайно, встречает Лили - девушку с крыльями, которая экспонируется в "бродячем цирке" из-за своей необычной внешности. Чувствуя родственную душу в Лили, Нейт предлагает ей покинуть цирк навсегда и уехать вместе с ним.

Меган Фокс в роли Лили Ластер / Annapurna Productions

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"Любовь по-взрослому", 2012 год

Эта новая комедия от Джудда Апатоу является фильмом-размышлением о том, что делать, когда тебе "стучит" 40. Женатая пара переживает кризис среднего возраста, что приводит к проблемам в их совместной жизни. Однако если когда-то горела любовь между главными героями фильма, она должна восстановиться, принеся с собой не только разнообразие в жизни, но и новые интересы и желания.

Меган Фокс в роли Деси / Apatow Productions

"Джона Гекс", 2010 год

В конце 19 века охотник на головы по имени Джон Гекс следует Квентину Тернбуллу, шаману вуду, который намерен очистить Юг от конфедератов с помощью армии мертвецов.

Меган Фокс в роли Лилли / Warner Bros.

"Подростки-мутанты. Ракушки-ниндзя 2", 2016 год

От создателей "Трансформеров", "Человека-паука" и "300 спартанцев" – продолжение приключений популярной четверки, борющейся со злом на улицах города. Пока Шреддер готовится к своему возвращению вместе с безусловным ученым Бакстером Стокманом, героям предстоит не только столкнуться с новыми мутантами Бибопом и Рокстеди, но и спасти мир от инопланетного захватчика Кренга.

Меган Фокс в роли Эйприл О'Нил / Paramount Pictures