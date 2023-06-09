Окрім "Трансформерів", її можна побачити у стрічках "Тіло Дженніфер", "Над тінями" та "Кохання по-дорослому". У добірці 24 Каналу читайте про найсексуальніші ролі Меган Фокс, які зводять з розуму навіть найвибагливіших шанувальників.
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6 найкращих фільмів з сексуальною Меган Фокс
"Тіло Дженніфер", 2009 рік
У центрі сюжету – юна Дженніфер, яка користується великою популярністю серед хлопців у школі й щиро захоплюється цим. Втім, одного дня дівчина змінюється до невпізнання: невідома сила перетворює спокусливу брюнетку на справжнього монстра.
Меган Фокс в ролі Дженніфер Чек / Dune Entertainment
"Трансформери: Помста полеглих", 2009 рік
Це продовження захопливого екшну 2007 року. Після закінчення битви за Землю, починається боротьба за Всесвіт. У стрічці з’являється несподіваний жіночий робот, що створює ще більше таємниць.
Меган Фокс в ролі Мікаела Бейнс / Paramount Pictures
"Ігри пристрасті", 2010 рік
За сюжетом, Нейт, незадоволений музикант, заробляє на життя граючи на трубі. Його життя зазнає змін, коли він, випадково, зустрічає Лілі - дівчину з крилами, яка експонується в "бродячому цирку" через свою незвичайну зовнішність. Відчуваючи споріднену душу в Лілі, Нейт пропонує їй покинути цирк назавжди й поїхати разом з ним.
Меган Фокс в ролі Лілі Ластер / Annapurna Productions
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"Кохання по-дорослому", 2012 рік
Ця нова комедія від Джудда Апатоу є фільмом-роздумом про те, що робити, коли тобі "стукає" 40. Одружена пара переживає кризу середнього віку, що призводить до проблем у їхньому спільному житті. Проте, якщо колись горіла любов між головними героями фільму, вона повинна відновитись, принісши з собою не лише різноманітність в житті, але й нові інтереси й бажання.
Меган Фокс в ролі Десі / Apatow Productions
"Джона Гекс", 2010 рік
У кінці 19 століття мисливець на голови на ім'я Джон Гекс наслідує Квентіна Тернбулла, шамана вуду, який має намір очистити Південь від конфедератів за допомогою армії мерців.
Меган Фокс в ролі Ліли / Warner Bros.
"Підлітки-мутанти. Черепашки-ніндзя 2", 2016 рік
Від творців "Трансформерів", "Людини-павука" та "300 спартанців" – продовження пригод найпопулярнішої четвірки, що бореться зі злом на вулицях міста. Поки Шреддер готується до свого повернення разом із безумовним вченим Бакстером Стокманом, героям належить не тільки зіткнутися з новими мутантами Бібопом і Рокстеді, але й врятувати світ від інопланетного загарбника Кренга.
Меган Фокс в ролі Ейпріл О'Ніл / Paramount Pictures