Жена принца в кино: 3 интересных фильма с Меган Маркл
Меган Маркл была узнаваемой личностью еще до того, как вышла замуж за принца Гарри. Ведь она начала актерскую карьеру еще с университета. А больше всего Меган запомнилась зрителям благодаря сериалу "Форс-мажоры".
Сегодня, 4 августа, Меган Маркл исполняется 43 года. В этот день редакция Кино 24 подготовила подборку фильмов с актрисой и женой принца Гарри.
К слову 3 худшие боевики за историю кино, на которые не стоит тратить время
"Когда летят искры"
Романтическая комедия рассказывает о журналистке Эми, которая возвращается домой 4 июля - в День независимости США. По дороге она встречает бывшего парня. Оказывается, что он помолвлен с лучшей подругой Эми. Девушка разрушает свадьбу своего экса и лучшей подружки.
Меган Маркл в кино / Кадр из фильма
"Антисоциальный"
В британской драме Меган Маркл предстала в роли модели Кристен, которая влюбилась в уличного художника. Он возвращается к своему преступному прошлому, чтобы помочь брату в его последнем ограблении. Фильм получил неоднозначные отзывы, однако он держит в напряжении до последнего.
Меган Маркл в кино / Кадр из фильма
"Пособие для свиданий"
В этом фильме Меган Маркл сыграла Кесс – девушку, которой трудно найти настоящую любовь. Она решает воспользоваться пособием для свиданий, надеясь найти там решение своих романтических проблем. Эта роль актрисы была одной из крупнейших перед ее уходом из карьеры.