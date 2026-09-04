После сериалов, подкастов, лайфстайл-проектов и многочисленных разговоров о возвращении к актерской карьере герцогиня вновь оказалась в центре внимания Голливуда. И на этот раз – благодаря кино.

Как сообщает Daily Mail, компания Paramount приобрела права на показ нового документального фильма с участием Меган Маркл и принца Гарри. Проект вошел в список документальных фильмов, которые Paramount+ планирует выпустить в конце 2026 года и в начале 2027-го.

О чем будет фильм?



Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images



Paramount+ пока не превращает анонс в подробный спойлер, однако известно, что документальный проект является частью более широкого соглашения и продюсерской работы Меган и Гарри.

Их компания Archewell Productions в последние годы активно работает над документальными и телевизионными проектами. Самым громким, конечно, стал сериал "Гарри и Меган", который в свое время заставил публику вновь обсуждать британскую королевскую семью.

А что насчет возвращения Меган в актерскую профессию?

Недавно стало известно, что Меган ведет переговоры о роли в сериале "Джентльмены" Гая Ричи. Если сделка состоится, это станет ее самым заметным актерским проектом после завершения работы в 2018 году.

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Также она появится в камео в будущем фильме "Close Personal Friends".

Напоминаем, что после ухода из королевской семьи в 2020 году Меган и Гарри построили собственную медиаимперию в США. Документальные фильмы, сериалы, лайфстайл-шоу – короче говоря, корону можно снять, но от публичности уйти гораздо сложнее.

Недавно Дональд Трамп вновь высказался о Меган Маркл и принце Гарри.