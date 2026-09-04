Після серіалів, подкастів, лайфстайл-проєктів і численних розмов про повернення до акторства герцогиня знову опинилася в центрі уваги Голлівуду. І цього разу – через кіно.

Як повідомляє dailymail, компанія Paramount придбала права на показ нового документального фільму за участю Меган Маркл та принца Гаррі. Проєкт увійшов до переліку документальних стрічок, які Paramount+ планує випустити наприкінці 2026 року та на початку 2027-го.

Про що буде фільм?



Меган Маркл та Принц Гаррі / Фото Getty images



Paramount+ поки не перетворює анонс на детальний спойлер, однак відомо, що документальний проєкт є частиною ширшої угоди та продюсерської роботи Меган і Гаррі.

Їхня Archewell Productions останніми роками активно працює над документальними та телевізійними проєктами. Найгучнішим, звісно, став серіал "Гаррі та Меган", який свого часу змусив публіку знову обговорювати британську королівську сім’ю.

А як щодо повернення Меган в акторство

Нещодавно стало відомо, що Меган веде переговори щодо ролі в серіалі "Джентльмени" Гая Річі. Якщо угода відбудеться, це стане її найпомітнішим акторським проєктом після завершення роботи у 2018 році.

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Також вона з’явиться в майбутньому фільмі Close Personal Friends у камео.

Нагадуємо, після виходу з королівської родини у 2020 році Меган і Гаррі побудували власну медійну імперію в США. Документальні фільми, серіали, лайфстайл-шоу – коротше кажучи, корону можна зняти, але від публічності втекти значно складніше.

Нещодавно Дональд Трамп знову висловився про Меган Маркл та принца Гаррі.