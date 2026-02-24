2 новых украинских сериала, которые завоевали любовь зрителей

Недавно состоялась премьера двух украинских сериалов – "Мелкая птица" и "Возвращение". Главные роли в них сыграли Александр Рудинский, Евгений Григорьев, Анастасия Иванюк, Андрей Исаенко и Павел Текучев.

"Мелкий птенец" и "Возвращение" сразу после премьеры завоевали любовь украинцев. Больше об этих сериалах читайте в материале 24 Канала.

Новые украинские сериалы, которые завоевали любовь зрителей

"Мелкий птенец"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: –

Главная героиня Алиса имеет много планов на будущее, однако измена любимого и полномасштабное вторжение меняют жизнь девушки. Она отправляется в родной город своей мамы, где живет ее тетя Калина.

Мама Алисы и Калина потеряли связь более 30 лет назад. Девушка пытается наладить свою жизнь, однако раскрывает тайны прошлого. Также она встречается с давним знакомым Богданом.

"Возвращение"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2/10

После тяжелого ранения Александр Кречет вынужден вернуться к гражданской жизни. Ветеран приходит в себя после ампутации и сталкивается с физической болью, внутренними демонами и образом погибшего побратима Сергея Вербы. К тому же главный герой помогает жене и сыну друга. Александр пытается принять нового себя, а также проходит путь возвращения домой и к собственной идентичности.

Какой еще новый украинский сериал стоит посмотреть?

Кстати, 14 февраля вышла новая четырехсерийная украинская мелодрама "Белла Вита" с Сергеем Стрельниковым в главной роли.

В центре сюжета дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук. Она открывает собственный свадебный салон Bella Vita, рискуя семейным домом. Как-то главная героиня знакомится с состоятельным бизнесменом Владиславом Сикорским. Неожиданно у мужчины срывается свадьба, поэтому он просит Виту сыграть роль его невесты. Дело в том, что на церемонии должны присутствовать важные деловые партнеры.

Договоренность между Бондарчук и Сикорским должна была длиться всего несколько часов, однако она затягивается. Возникнет ли между ними настоящая любовь, и готова ли Вита рискнуть собственным будущим ради чувств?