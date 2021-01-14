Компания Warner Bros. подготовила для киноманов немало новинок в 2021 году. Среди них – увлекательный триллер "Дьявол в деталях". Пока в сети опубликовали первый трейлер, который уже сумел напугать поклонников детективных историй.

"Дьявол в деталях": сюжет триллера

Уже с 4 февраля 2021 года зрители смогут посмотреть в кинотеатрах ленту "Дьявол в деталях" от Warner Bros. Как сообщает 24 канал, фильм станет одной из ожидаемых новинок, ведь психологические триллеры всегда привлекали внимание любителей напряженных сюжетов с неожиданным финалом.

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Фильм "Дьявол в деталях" начнется с того, что заместитель шерифа Джо "Дик" Дикон приезжает в Лос-Анджелес. Его задача, на первый взгляд, уж слишком проста: мужчине нужно собрать необходимые доказательства по делу. Но Дик должен приобщиться к поискам серийного убийцы, который беспощадно отнимает жизнь у местных красавиц и нагоняет ужас на весь округ.

Возглавит расследование сообразительный сержант Джим Бакстер, который обращается к опытному Дику с просьбой помочь ему закрыть это дело. Каждая мелочь может стать для полиции спасительной, ведь маньяк не только опасен, но и внимателен ко всем деталям. И не только смекалка преступника будет играть не в пользу сержанта: окажется, что его коллега скрывал тайны, которые могут разрушить расследование.

"Дьявол в деталях": смотрите трейлер 18+

Актеры фильма "Дьявол в деталях"

Если же увлекательный детективный сценарий фильма "Дьявол в деталях" и трейлер не убедили зрителей, что картина действительно стоит внимания, тогда аргументом в ее пользу станет и актерский состав. В триллере Warner Bros. главные роли сыграли:

Дензел Вашингтон – заместитель шерифа Джо "Дик" Дикон

– заместитель шерифа Джо "Дик" Дикон Рами Малек – сержант полиции Лос-Анджелеса Джим Бакстер

– сержант полиции Лос-Анджелеса Джим Бакстер Джаред Лето – Альберт, мужчина, которого подозревают в убийствах

Такое голливудское трио не может не вызвать восторг, поэтому киноманы в ожидании на выход триллера "Дьявол в деталях".



Главные актеры фильма "Дьявол в деталях" / Фото People