Warner Bros презентував трейлер фільму "Дрібниці": відео, від якого мурашки по шкірі
Компанія Warner Bros. підготувала для кіноманів чимало новинок у 2021 році. Серед них – захопливий трилер "Дрібниці". Наразі у мережі опублікували перший трейлер, який вже зумів нажахати прихильників детективних історій.
"Дрібниці": сюжет трилеру
Вже з 4 лютого 2021 року глядачі зможуть переглянути в кінотеатрах стрічку "Дрібниці" від Warner Bros. Як повідомляє 24 канал, фільм стане однією з очікуваних новинок, адже психологічні трилери завжди привертали увагу любителів напружених сюжетів з несподіваним фіналом.
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Фільм "Дрібниці" почнеться з того, що заступник шерифа Джо "Дік" Дікон приїжджає у Лос-Анджелес. Його завдання, на перший погляд, аж занадто просте: чоловіку потрібно зібрати необхідні докази у справі. Але Дік повинен долучитись до пошуків серійного вбивці, який нещадно забирає життя у місцевих красунь та наганяє жах на весь округ.
Очолить розслідування кмітливий сержант Джим Бакстер, який звертається до досвідченого Діка з проханням допомогти йому закрити цю справу. Кожна дрібниця може стати для поліції рятівною, адже маніяк не тільки небезпечний, але й уважний до всіх деталей. Та не тільки кмітливість злочинця гратиме не на користь сержанта: виявиться, що його колега приховував таємниці, що можуть зруйнувати розслідування.
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Актори фільму "Дрібниці"
Якщо ж захопливий детективний сценарій фільму "Дрібниці" і трейлер не переконали глядачів, що стрічка справді варта уваги, тоді аргументом на її користь стане і акторський склад. У трилері Warner Bros. головні ролі зіграли:
- Дензел Вашингтон – заступник шерифа Джо "Дік" Дікон
- Рамі Малек – сержант поліції Лос-Анджелеса Джим Бакстер
- Джаред Лето – Альберт, чоловік, якого підозрюють у вбивствах
Таке голлівудське тріо не може не викликати захват, тому кіномани в очікуванні на вихід трилеру "Дрібниці".
Головні актори фільму "Дрібниці" / Фото People
Джерело: Kino 24
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