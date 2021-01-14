Компанія Warner Bros. підготувала для кіноманів чимало новинок у 2021 році. Серед них – захопливий трилер "Дрібниці". Наразі у мережі опублікували перший трейлер, який вже зумів нажахати прихильників детективних історій.

"Дрібниці": сюжет трилеру

Вже з 4 лютого 2021 року глядачі зможуть переглянути в кінотеатрах стрічку "Дрібниці" від Warner Bros. Як повідомляє 24 канал, фільм стане однією з очікуваних новинок, адже психологічні трилери завжди привертали увагу любителів напружених сюжетів з несподіваним фіналом.

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Фільм "Дрібниці" почнеться з того, що заступник шерифа Джо "Дік" Дікон приїжджає у Лос-Анджелес. Його завдання, на перший погляд, аж занадто просте: чоловіку потрібно зібрати необхідні докази у справі. Але Дік повинен долучитись до пошуків серійного вбивці, який нещадно забирає життя у місцевих красунь та наганяє жах на весь округ.

Очолить розслідування кмітливий сержант Джим Бакстер, який звертається до досвідченого Діка з проханням допомогти йому закрити цю справу. Кожна дрібниця може стати для поліції рятівною, адже маніяк не тільки небезпечний, але й уважний до всіх деталей. Та не тільки кмітливість злочинця гратиме не на користь сержанта: виявиться, що його колега приховував таємниці, що можуть зруйнувати розслідування.

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Актори фільму "Дрібниці"

Якщо ж захопливий детективний сценарій фільму "Дрібниці" і трейлер не переконали глядачів, що стрічка справді варта уваги, тоді аргументом на її користь стане і акторський склад. У трилері Warner Bros. головні ролі зіграли:

Дензел Вашингтон – заступник шерифа Джо "Дік" Дікон

– заступник шерифа Джо "Дік" Дікон Рамі Малек – сержант поліції Лос-Анджелеса Джим Бакстер

– сержант поліції Лос-Анджелеса Джим Бакстер Джаред Лето – Альберт, чоловік, якого підозрюють у вбивствах

Таке голлівудське тріо не може не викликати захват, тому кіномани в очікуванні на вихід трилеру "Дрібниці".



Головні актори фільму "Дрібниці" / Фото People