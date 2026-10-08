Именно такие фильмы собрал 24 Канал в подборку фильмов на вечер. Они подойдут для вечера, когда хочется немного романтики, немного драмы и совсем не хочется размышлять о последствиях поступков героев и о том, как это повлияет на Вселенную.

"Прежде чем мы расстанемся"

IMDb: 6,8

Двое незнакомцев встречаются ночью на Центральном вокзале Нью-Йорка и проводят вместе несколько часов, постепенно рассказывая друг другу самое сокровенное. Камерный режиссерский дебют Криса Эванса – для тех, кому нравятся разговоры до утра.

Что говорят критики: они не оценили фильм и встретили его довольно прохладно. Именно поэтому на Rotten Tomatoes – всего 28%. Фильм считают милым, но несколько пресным. Хотя для спокойного вечера на один раз – то, что нужно.

"Прежде чем мы расстанемся": смотреть трейлер

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"Замуж в високосный год"

IMDb: 6,5

Анна едет в Ирландию, чтобы 29 февраля сама сделать предложение своему парню. Но по дороге появляется мрачный и, конечно же, очень симпатичный Деклан – после чего план начинает стремительно терять смысл.

Что говорят критики: они разгромили фильм, дав ему всего 24% на Rotten Tomatoes. Эми Адамс хвалили за очарование, но сам фильм обвиняли в избытке клише и довольно слабом юморе.

"Замуж в високосный год": смотреть трейлер

"Интуиция"

IMDb: 6,8

Джонатан и Сара случайно встречаются, испытывают взаимную симпатию – и вместо того, чтобы обменяться номерами, решают довериться судьбе. Звучит как самый плохой жизненный совет, но отличная основа для мелодрамы.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes называет картину легкой и очаровательной, хотя и слишком зависимой от совпадений. Кинокритик Роджер Эберт шутил , что судьба здесь уже не намекает героям, а буквально сталкивает их лбами.

"Интуиция": смотреть трейлер

"Больше, чем любовь"

IMDb: 6,6

Оливер и Эмили знакомятся в самолете, а следующие семь лет то встречаются, то исчезают из жизни друг друга. Очевидно, просто сразу поговорить о чувствах было бы слишком легко.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 40%: часть критиков назвала романтическую комедию слишком банальной до тошноты, но BBC отмечала ее теплоту и оптимизм.

"Больше, чем любовь": смотреть трейлер

Ну а если вы настроили себя на мелодрамы и романтику – тогда и эти " романтические комедии " вам точно стоит посмотреть. Чтобы закрепить эффект, так сказать.