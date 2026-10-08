Саме такі фільми у добірку фільмів на вечір зібрав 24 Канал. Вони підійдуть для вечора, коли хочеться трохи романтики, трохи драми й зовсім не хочеться одбумувати наслідки дій героїі і як це повпливає на Всесвіт.

"Перш ніж ми розійдемось"

IMDb: 6,8

Двоє незнайомців зустрічаються вночі на Центральному вокзалі Нью-Йорка й проводять разом кілька годин, поступово розповідаючи одне одному найособистіше. Камерний режисерський дебют Кріса Еванса – для тих, кому подобаються розмови до ранку.

Що кажуть критики: вони не оцінили фільм і зустріли його досить прохолодно. Саме тому на Rotten Tomatoes – тільки 28%. Фільм вважають милим, але дещо прісним. Хоча для спокійного вечора на один раз - те, що треба.

"Перш ніж ми розійдемось": дивитись трейлер

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"Заміж у високосний рік"

IMDb: 6,5

Анна їде до Ірландії, щоб 29 лютого самій освідчитися своєму хлопцеві. Але дорогою з'являється похмурий і, звичайно ж, дуже симпатичний Деклан – після чого план починає стрімко втрачати сенс.

Що кажуть критики: вони фільм рознесли дали всього 24% на Rotten Tomatoes. Емі Адамс хвалили за чарівність, але сам фільм звинувачували у надлишку кліше та доволі слабкому гуморі.

"Заміж у високосний рік": дивитись трейлер

"Інтуїція"

IMDb: 6,8

Джонатан і Сара випадково зустрічаються, відчувають взаємну симпатію – і замість обміну номерами вирішують довірити все долі. Звучить як максимально погана життєва порада, але чудова основа для мелодрами.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes називає стрічку легкою та чарівною, хоча й надто залежною від збігів. Кинокритик Роджер Еберт жартував, що доля тут уже не натякає героям, а буквально зіштовхує їх лобами.

"Інтуїція": дивитись трейлер

"Більше, ніж кохання"

IMDb: 6,6

Олівер та Емілі знайомляться в літаку, а наступні сім років то зустрічаються, то зникають із життя одне одного. Вочевидь, просто одразу поговорити про почуття було б занадто легко.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 40%: частина критиків назвала ромком занадто банальним аж до нудоти, але BBC відзначав його теплоту й оптимізм.

"Більше, ніж кохання": дивитись трейлер

Ну і якщо ви почали на ноті мелодрам та романтики – тоді й ці романтичні комедії вам точн оварто подивитись. Закріпити ефект, так би мовити.