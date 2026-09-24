Разбивают сердце на куски: 4 мелодрамы с высоким рейтингом, которые заставят плакать

Когда хочется дать волю эмоциям, укутаться в плед и искренне погрустить вместе с героями на экране, на помощь приходят сильные драматические истории. Настоящая любовь редко бывает простой. Она преодолевает время, болезни и социальные пропасти, но порой требует слишком большой жертвы.

24 Канал собрал подборку популярных фильмов, которые проведут вас через бурю чувств и напомнят, насколько хрупким и прекрасным бывает человеческое счастье.

"Искупление"

Рейтинг IMDb – 7,8

В английском поместье жарким летом 1935 года зарождается тайная любовь между дочерью аристократа Сесилией и сыном экономки Робби. 13-летняя сестра девушки Брайони из-за детской ревности и богатого воображения совершает роковую ошибку и обвиняет юношу в ужасном преступлении, которого тот не совершал. Ложное показание разрушает жизнь влюбленных, разлучает пару тюрьмой и кровавыми окопами Второй мировой войны. Впрочем, спустя некоторое время взрослая Брайони посвящает всю свою жизнь попыткам искупить грех.

"Искупление": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты восхищаются режиссурой Джо Райта, феноменальной драматической игрой Киры Найтли и Джеймса Макэвоя, а также потрясающей операторской работой.

"Виноваты звезды"

Рейтинг IMDb – 7,6

16-летняя Хейзел живет с тяжелым диагнозом и уже привыкла к постоянному кислородному баллону и печальным прогнозам врачей. На встрече группы психологической поддержки девушка знакомится с очаровательным и жизнерадостным Огастусом, который лишился ноги из-за рака кости. Между подростками вспыхивает первая любовь, полная искреннего юмора и жажды жизни, ради которой они отправляются в совместное долгожданное путешествие в Амстердам.

"Виноваты звезды": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают актерскую игру Шейлин Вудли и Энсела Элгорта, а также уважительное отношение к чувствам молодого поколения. В то же время критики указывают на намеренное усиление драматизма в финале, чтобы вызвать слезы у зрителей.

"До встречи с тобой"

Рейтинг IMDb – 7,4

Луиза Кларк теряет работу в кафе и соглашается стать сиделкой для парализованного молодого богача Уилла Трейнора. Бывший успешный бизнесмен и спортсмен после аварии утратил смысл жизни и заперся в своем доме. Яркая одежда девушки, ее непосредственность и искренняя забота постепенно растапливают лед в сердце Уилла. Она пытается вернуть ему вкус к жизни, но скрытое трудное решение мужчины ставит их счастье под угрозу.

"До встречи с тобой": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят естественное очарование Эмилии Кларк, элегантную визуальную картинку английского поместья и трогательное развитие отношений главной пары. В то же время эксперты критикуют авторов за неоднозначный финальный посыл картины и поверхностное освещение жизненных трудностей людей с инвалидностью.

А если вам надоели грустные фильмы и вы хотите посмотреть что-нибудь смешное, то ранее мы публиковали подборку легких комедий на вечер.