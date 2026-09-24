24 Канал зібрав добірку високорейтингових фільмів, які проведуть вас крізь бурю почуттів і нагадують, наскільки крихким та прекрасним буває людське щастя.

"Спокута"

Рейтинг IMDb – 7,8

В англійському маєтку спекотного літа 1935 року зароджується таємне кохання між донькою аристократа Сесилією та сином економки Роббі. 13-річна сестра дівчини Брайоні через дитячу ревнощі та багату уяву робить фатальну помилку й звинувачує юнака у жахливому злочині, якого той не скоював. Неправдиве свідчення ламає життя закоханих, розлучає пару в'язницею та кривавими окопами Другої світової війни. Втім, через деякий час доросла Брайоні присвячує все життя спробам спокутувати гріх.

"Спокута": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes кіноексперти захоплюються режисурою Джо Райта, феноменальною драматичною грою Кіри Найтлі та Джеймса Макевоя, а також приголомшливою операторською роботою.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Винні зірки"

Рейтинг IMDb – 7,6

16-річна Гейзел живе з важким діагнозом і вже звикла до постійного кисневого балона та сумних прогнозів лікарів. На зустрічі групи психологічної підтримки дівчина знайомиться з чарівним і життєрадісним Огастусом, який втратив ногу через рак кістки. Між підлітками спалахує перше кохання, сповнене щирого гумору та жаги до життя, заради якого вони вирушають у спільну омріяну мандрівку до Амстердама.

"Винні зірки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають акторську гру Шейлін Вудлі та Енсела Елгорта, а також повагу до почуттів молодого покоління. Водночас критики вказують на навмисне згущення драматичних фарб у фіналі, щоб викликати сльози в глядачів.

"До зустрічі з тобою"

Рейтинг IMDb – 7,4

Луїза Кларк втрачає роботу в кав'ярні й погоджується стати доглядальницею для паралізованого молодого багатія Вілла Трейнора. Колишній успішний бізнесмен і спортсмен після аварії втратив сенс існування та замкнувся у своєму будинку. Яскравий одяг дівчини, її безпосередність і щира турбота поступово розтоплюють лід у серці Вілла. Вона намагається повернути йому смак до життя, але приховане важке рішення чоловіка ставить їхнє щастя під загрозу.

"До зустрічі з тобою": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти вихваляють природну чарівність Емілії Кларк, елегантну візуальну картинку англійського маєтку та зворушливий розвиток стосунків головної пари. Водночас фахівці критикують авторів за неоднозначний фінальний меседж стрічки та поверхове висвітлення життєвих труднощів людей з інвалідністю.

А якщо вам набридли сумні фільми і ви хочете подивитися щось смішне, то раніше ми публікували добірку легких комедій на вечір.