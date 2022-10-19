"Нам понадобилось 4 года": как между Баклановым и Цимбалару возникли романтические отношения

Украинские актеры Григорий Бакланов и Анастасия Цимбалару месяц назад праздновали 1 год в браке. Звезды эксклюзивно рассказали о том, как зарождались их отношения.

Звезда "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов и его коллега Анастасия Цимбалару имеют интересную и необычную историю любви. О ней они рассказали в интервью 24 каналу.

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Бакланов и Цимбалара о начале романтических отношений

Анастасия и Григорий познакомились в театральном университете. Еще на первом курсе актер "приметил" Настю, но она вообще не замечала будущего мужа.

"На первом курсе, кажется, я даже не знала, что с нами учится такой парень. Узнала о Грише всего через полгода, когда моя подруга влюбилась в него и постоянно пыталась быть рядом. Так мы начали проводить время вместе, дружить. Но симпатии даже и близко не было еще несколько лет", – рассказала Цимбалару.

Для чувств нам понадобилось четыре года. Сначала нас ставили в пару в университете, чтобы мы вместе работали, играли разные отрывки. Были моменты, когда мы ненавидели друг друга,

– признался Григорий.

Актриса добавила, что работать вместе им было тяжело – иногда сложно даже сейчас. Ведь и она, и Гриша эмоциональные и творческие люди с разными взглядами на работу.

"Но эта проблема есть, кажется, во всех актерских парах. Недавно одна коллега рассказывала мне: "Когда с мужем записываем пробы дома, чтобы отправить режиссеру, то расходимся по разным комнатам, потому что начинаются ссоры". У нас тоже так бывает. Но с иногда уже знаем подход друг к другу. Больше проявляем понимание и терпение".

Помню, на последних курсах у нас уже был спектакль, где мы играли в отдельных действиях, на сцене не пересекались. У меня работа над ролью шла туго, и Настя очень помогала. Она тогда как никто уже знала, как я работаю. С того времени мы стали помогать друг другу, поддерживать. На этой почве и завязались отношения,

– вспомнил Бакланов.

Григорий и Анастасия / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Как эти отношения развивались дальше

Григорий Бакланов сделал предложение Анастасии Цимбалару четыре года назад – в 2018. Но их свадьба состоялась значительно позже.

Актеры рассказывали, что в 2018 у них было много съемок и работы, поэтому решили уделить время карьере. Через год случился коронавирус и карантин. А потом они снова вернулись к напряженным рабочим графикам.

Но паре удалось найти несколько выходных дней в своих расписаниях. Свадьба состоялась в начале сентября 2021 года в Киеве. Оно было импровизированным – свадебное платье подшивали в салоне, а костюм жениха "подбивали" ночью перед браком и распиской.

"Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни кольцо, ни видеографа – ничего. Я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино "все будет" сработало", – рассказывала Анастасия.