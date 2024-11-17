Сегодня, 17 ноября, отмечают Международный день студента. По случаю праздника 24 Канал подготовил сериалы об обучении и школьной и студенческой жизни, которые можно посмотреть на Netflix.

Интересно 3 культовые фильмы, которые передают дух незабываемой студенческой жизни

"13 причин почему"

Год: 2017 – 2020

Количество сезонов: 4

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Старшеклассник Клей Дженсен однажды возвращается домой и находит на крыльце коробку с двусторонними кассетами, которые записала его одноклассница Ханна Бейкер. Она трагически покончила с собой две недели назад. В аудиодневнике девушка называет 13 причин, которые объясняют ее решение. И оставляет указание передать эту коробку следующему человеку.

Эта история исследует сложные темы, такие как буллинг, насилие и депрессия, а также влияние этих событий на подростков и равнодушие со стороны окружения.

"13 причин почему": смотрите трейлер онлайн

"Элита"

Год: 2018 – до сих пор

Количество сезонов: 8

Рейтинг IMDb: 7.3/10

События сериала разворачиваются в вымышленной элитной школе, где трое студентов-подростков из небогатых семей начинают учиться в школе по стипендиальной программе. Шоу рассказывает об отношениях между ними и их состоятельными одноклассниками.

Сериал исследует принятие себя и издевательства сверстников. В нем используют возвращение к прошлому времени, где объясняют мотивы совершенных действий героев. В то же время здесь интриги, романтика и драмы между персонажами.

"Элита": смотрите трейлер онлайн