Сьогодні, 17 листопада, відзначають Міжнародний день студента. З нагоди свята 24 Канал підготував серіали про навчання та шкільне й студентське життя, які можна переглянути на Netflix.

Цікаво 3 культові фільми, які передають дух незабутнього студентського життя

"13 причин чому"

Рік: 2017 – 2020

Кількість сезонів: 4

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Старшокласник Клей Дженсен одного дня повертається додому й знаходить на ґанку коробку з двосторонніми касетами, які записала його однокласниця Ханна Бейкер. Вона трагічно наклала на себе руки два тижні тому. У аудіощоденнику дівчина називає 13 причин, які пояснюють її рішення. Та залишає вказівку передати цю коробку наступній людині.

Ця історія досліджує складні теми, такі як булінг, насильство і депресія, а також вплив цих подій на підлітків та байдужість з боку оточення.

"13 причин чому": дивіться трейлер онлайн

"Еліта"

Рік: 2018 – дотепер

Кількість сезонів: 8

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Події серіалу розгортаються у вигаданій елітній школі, де троє студентів-підлітків з небагатих родин починають навчатися у школі за стипендіальною програмою. Шоу розповідає про стосунки між ними та їхніми заможними однокласниками.

Серіал досліджує прийняття себе та знущання однолітків. У ньому використовують повернення до минулого часу, де пояснюють мотиви скоєних дій героїв. Водночас тут інтриги, романтика й драми між персонажами.

"Еліта": дивіться трейлер онлайн