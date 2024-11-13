МИД отреагировал на скандальный фильм "Глухие любовники" в Таллинне: "Преступления нельзя оправдать"

На Таллиннском кинофестивале PÖFF планируют показать ленту российского режиссера Бориса Гуца под названием "Глухие любовники", которая рассказывает историю "любви украинки и россиянина". Министерство иностранных дел призвало этого не делать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД. Министерство иностранных дел Украины призвало организаторов Таллиннского кинофестиваля пересмотреть свое решение и убрать из программы фильм российского режиссера.

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МИД Украины призвал организаторов Таллиннского фестиваля убрать из программы фильм российского режиссера

В своем обращении Министерство выразило благодарность Таллиннскому кинофестивалю за поддержку Украины и предоставленную платформу для украинских культурных инициатив, но одновременно призвало фестиваль пересмотреть включение этого фильма в официальную программу.

В Министерстве отметили, что, хотя культурные инициативы важны для поддержания диалога между народами, включение фильма, который изображает "любовь украинки и россиянина", на фоне войны России против Украины недопустимо.

Военные преступления нельзя оправдать. Хотя мы и благодарим Таллиннский кинофестиваль за предоставление сцены для Украины, мы призываем их пересмотреть решение включить фильм "Глухие любовники" в программу,

– говорится в официальном заявлении МИД.

Министерство также подчеркнуло, что попытки "гуманизировать" Россию как агрессора через культурные продукты, такие как этот фильм, являются неприемлемыми. В МИД отметили, что военные преступления России против украинского народа нельзя оправдать, а попытки "отбеливания" образа агрессора через кино недопустимы в условиях тяжелой войны.