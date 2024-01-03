В своем инстаграме актер поздравил украинцев с Новым годом и сказал особые слова. Читайте в материале, как Мики Рурк поддерживает Украину и о каком сборе объявил свою аудиторию.

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Мики Рурк поддержал Украину в канун Нового года

Поздравив в своем инстаграме Украину с началом Нового года 2024 года, он заявил о создании фонда One World Aid Alliance. Актер объявил о начале сбора средств.

Соучредителем фонда является его помощник Дмитрий Корнийчук, который родом из Украины и ранее был жителем Николаева. Основной целью фонда является собрать 1 миллион долларов для оказания помощи херсонцам, оказавшимся без жилья из-за российского терроризма.

Я знаю, что вы проходите через много очень трудных вещей. Ассистент, с которым я работаю уже 10 лет – Дима – он из Украины, и я его очень люблю. У него есть 12 членов семьи в Украине… Мое сообщение для всех украинцев и оно не имеет ничего общего с политической фигней. Все, что мы стараемся делать – помогать людям,

– обратился Мики к украинцам.

Мики Рурк работает с украинцем

Дмитрий Корнийчук работает ассистентом актера уже 10 лет. Более того, Мики Рурк считает своего украинского помощника – лучшим другом, он завещал ему свое состояние после смерти и даже заявил о желании быть похороненным в украинской деревне. Об этом он сообщил еще в 2019 году. А именно актер завещал похоронить его там, где живет бабушка и похоронен дедушка Корнийчука.

Мики Рурк искренне переживает о том, что происходит в Украине сегодня. У него есть свои друзья, которые защищают украинскую землю на фронте. Кроме того, Рурк признался, что очень переживает за родных своего помощника Дмитрия.