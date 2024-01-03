У своєму інстаграмі актор привітав українців із Новим роком та сказав особливі слова. Читайте в матеріалі, як Мікі Рурк підтримує Україну та про який збір оголосив на свою аудиторію.

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Мікі Рурк підтримав Україну напередодні Нового року

Привітавши у своєму інстаграмі Україну з початком Нового року 2024, він заявив про створення фонду One World Aid Alliance. Актор оголосив про початок збору коштів.

Співзасновником фонду є його помічник Дмитро Корнійчук, який є родом з України та раніше був жителем Миколаєва. Основною метою фонду є зібрати 1 мільйон доларів для надання допомоги херсонцям, які опинилися без житла через російський тероризм.

Я знаю, що ви проходите через багато дуже важких речей. Асистент, з яким я працюю вже 10 років – Діма – він з України, і я його дуже люблю. У нього є 12 членів сім'ї в Україні… Моє повідомлення для всіх українців, і воно не має нічого спільного з політичною фігнею. Усе, що ми намагаємося робити – допомагати людям,

– звернувся Мікі до українців.

Мікі Рурк працює з українцем

Дмитро Корнійчук працює асистентом актора уже впродовж 10 років. Ба більше, Мікі Рурк вважає свого українського помічника – найкращим другом, він заповів йому свої статки після смерті та навіть заявив про бажання бути похованим в українському селі. Про це він повідомив ще у 2019 році. А саме, актор заповів поховати його там, де живе бабуся та похований дідусь Корнійчука.

Мікі Рурк щиро переймається усім тим, що відбувається в Україні сьогодні. Він має своїх друзів, які захищають українську землю на фронті. Окрім того, Рурк зізнався, що дуже хвилюється за рідних свого помічника Дмитра.