Играет ту же роль уже 35 лет, – Мики Рурк раскритиковал Тома Круза

Американский актер Мики Рурк, осуждающий путина и россию, рассказал о своих впечатлениях от актерской деятельности Тома Круза. Он заявил, что не уважает голливудскую звезду.

В этом году "Топ Ган: Мэверик" стал самым кассовым фильмом в карьере Круза. Через месяц после премьеры фильм собрал миллиард долларов в прокате, не считая сборов в России и Китае. Предварительно со сборами почти 800 миллионов долларов могла похвастаться творческая команда картины "Миссия невыполнима: Последствия".

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Мики Рурк раскритиковал Тома Круза

В связи с этой новостью Мики Рурк высказал журналисту Пирсу Моргану на его ток-шоу "Пирс Морган без цензуры" свое мнение по поводу успеха картины и карьеры Тома Круза. Как сообщает Vanity Fair, он назвал одного из самых высокооплачиваемых актеров современности "неуместным" и заявил, что он "играет одну и ту же роль в течение 35 лет".

Когда Морган спросил, был ли Рурк поражен тем, что Круз сыграл в фильме "Топ Ган: Мэверик", который заработал более 1 миллиарда долларов во всем мире, Рурк посмеялся над этим вопросом. "Для меня это ничего не значит", – сказал Рурк.

Этот парень играет ту же роль уже 35 лет. Я не уважаю это,

– отметил он.

Далее Рурк сказал, что его "не волнуют деньги и власть", и отметил работу актеров, которых он действительно высоко ценит. "Меня волнует, когда я смотрю работы Аль Пачино, Криса Вокена, ранние работы Де Ниро, а также проекты Ричарда Харриса и Рэя Уинстона. Я хочу походить на них. Монтгомери Клифт и Марлон Брандо в прошлом. Многие ребята пытались стать актерами".

После небольшой критики Роберта де Ниро журналист спросил Рурка о Томе Крузе, считает ли он его хорошим актером. После короткого молчания он ответил, что Круз не имеет значения в его мире.

Мики Рурк назвал Тома Круза неуместным актером: смотрите видео

Что известно об актерской карьере Тома Круза

Сегодня Том Круз – один из самых популярных актеров Голливуда, к тому же самый высокооплачиваемый. Том Круз сыграл в большом количестве известных кинолент, которые имели большой успех в кинопрокате. Его фильмография насчитывает более 50 проектов.

К ранним работам звезды можно отнести комедию "Рискованный бизнес" (1983 год), где он сыграл влюбившегося в шлюху школьника. Эта работа принесла Крузу первую большую популярность. Далее пришел черед к большому хиту – "Ас" (1986 год). В этом фильме актер сыграл очень привлекательно, закрыв своей внешностью недостатки в сюжете. Позже снялся в картинах с уже известными звездами того времени – Дастином Гоффманом ("Люди дождя" 1988 год), Полом Ньюменом ("Цвет денег", 1986 год), Джеком Николсоном ("Несколько хороших парней", 1992 год), Джином Гекменом ("Фирма", 1993 год).

Первую номинацию на Оскар в 1989 году принесла роль Рона Ковича – молодого идеалистического новобранца – в фильме "Рожденный четвертого июля". В 1996 году актер начал свой долгий путь в проекте "Миссия невыполнима" – это сейчас самое прибыльное амплуа Тома как актера и самый успешный проект Тома как продюсера.

Очень интересен его образ неудачника в ленте 1996 года "Джерри Магвайри" и роль ведущего шоу в картине "Магнолии" 1999 года, за которую он получил номинацию на Оскар.

2000 год начался его работой в проекте "Миссия невыполнима 2", которая продолжается до сих пор. Пока Том Круз наслаждается успехом фильма в прокате "Топ Ган: Мэверик", к выходу в 2024 году готовится 8 часть "Миссии невыполнимой". Последние годы Том Круз действительно посвятил участию в серии боевиков, где сам выполняет все свои трюки.

18 мая 2022 года перед показом фильма "Топ Ган: Мэверик" в Каннах президент фестиваля Пьер Лескюр объявил о почетной награде для Тома Круза. Голливудский актер получил Золотую пальмовую ветвь.

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Чем особен новый фильм с Томом Крузом

Действие фильма "Топ Ган: Мэверик" происходит спустя 36 лет после событий первого фильма. Легендарный пилот Питер Митчел решает поработать новым лётным инструктором, где также учится Брэдли, сын Ника. "Топ Ган: Мэверика" ждут невероятные испытания не умения, а чувства.

В трейлере мы видим, как Том Круз в свои почти 60 лет сидит в очках и шлеме в кабине истребителя, прыгает, выполняет опасные трюки, кичится торсом и чувствует себя счастливо. Удастся ли Крузу справиться с новыми вызовами и ролью воздушного ковбоя? Узнаете после просмотра ленты.

"Топ Ган: Мэверик": смотрите трейлер