Мила Кунис никогда не говорила на украинском языке: актриса назвала причину

Голливудская актриса Мила Кунис, 8 лет прожившая в Украине, призналась, что никогда не разговаривала на украинском языке. По ее словам, во времена СССР все разговаривали по-русски.

Более того, после переезда в США, в 1991 году, она всем говорила, что из России, потому что американцы якобы не знали, где Украина. Однако война сменила актрису, сейчас она гордится тем, что из Буковины, и понимает то, насколько важно знать украинский язык.

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Мила Кунис призналась, что никогда не говорила на украинском языке

В программе CNN+ "Кто разговаривает с Крисом Уоллесом?" актриса появилась в эфире вместе с мужем Эштоном Кутчером.

Я не говорю по-украински. Когда я росла в Украине, она все еще находилась под эгидой СССР, поэтому я говорила по-русски, как и все мы. Так что мои дети понимают русский язык. Я говорю по-русски со своими родителями,

– сказала она.

, история украинского языка непростая и борьба за нее продолжается до сих пор. Однако, несмотря на все возможные угнетения со стороны России, украинский язык звучал в селах, им говорила интеллигенция и писала им книги. Ошибочно считать, что все во времена СССР говорили по-русски. Единственное – тогда не было взвешенной языковой политики, способствующей искоренению русского языка с украинских земель. А в Черновицкой области, где родилась Мила Кунис, по переписи 2001 года, на украинском языке разговаривало 75% населения.

Далее Кунис дополнила, что хорошо знать еще один язык: "Но я никогда не задумывалась над тем, насколько это культурно важно – говорить на том языке, откуда ты родом. Это никогда не было у меня на уме, пока это (война России с Украиной, – Кино 24) не началось".

Мила Кунис призналась, что никогда не говорила на украинском языке: смотрите видео

Что изменилось после российского вторжения

После 24 февраля 2022 все кардинально изменилось: она в конце концов осознала себя украинкой и даже сказала детям: "Вы наполовину украинцы, наполовину американцы", на что они ответили: "Да, мы понимаем, мама".

Важно знать, откуда ты родом. Это красиво, удивительно иметь несколько культур. Мы не должны быть одинаковыми. Мы не должны все думать одинаково... Мы очень быстро напомнили нашим детям, что они наполовину украинцы,

– отметила Кунис.

Напомним, что Мила Кунис осудила войну в Украине, но считает россиян и украинцев одинаковыми. Вместе с мужем звезда открыла счет на сбор в 30 миллионов долларов для украинцев. Сейчас пара собрала более 35 миллионов и продолжает собирать дальше, теперь цель – 40 миллионов долларов.