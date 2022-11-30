"Я так горжусь тем, что я из Украины": Кунис откровенно рассказала, почему захотела помочь беженцам

Голливудская звезда Мила Кунис, еще совсем недавно стеснявшаяся своего украинского происхождения, собрала для беженцев из Украины 37 миллионов долларов. Почему она решила помочь – узнавайте дальше.

В разговоре с журналистами журнала People Кунис отметила, что гордится тем, что является украинкой. А когда российские войска вторглись в ее родную Украину, актриса взялась за дело и объявила сбор средств для украинских беженцев и сама задонатила 3 миллиона.

Читайте еще Благодаря "Слуге народа": Мила Кунис вспомнила знакомство с Зеленским задолго до президентства

Заметьте, Мила Кунис переехала в Лос-Анджелес в 1991 году в возрасте 7 лет после того, как ее семья получила визу как религиозные беженцы. Поэтому она хорошо понимала людей, которым приходится покидать дом, а, возможно, больше никогда его не застать. Впрочем, еще несколько лет назад Звезда негативно отзывалась об Украине и стыдилась своей Родины. Даже в начале карьеры врала американцам о своем происхождении, мол, ей было "изнурительно" каждый раз показывать, где Украина на карте.

К тому же месяц назад в интервью для издания Harper's BAZAAR Мила Кунис оконфузилась, назвав национальные украинские блюда борщ и вареники "русской едой". Также она отметила, что "мы живем во времени, когда больше не знаю, как себя называть".

Мила Кунис рассказала о сборе средств для беженцев из Украины

Но после 24 февраля звезда вспомнила город Черновцы, в котором родилась и не смогла обойти вниманием войну в Украине. Вместе с мужем Эштоном Кутчером актриса организовала сбор средств для беженцев и запустили Stand With Ukraine, GoFundMe, в пользу flexport.org и airbnb.org, организаций, предлагающих товары и краткосрочное жилье миллионам перемещенных лиц.

На сегодняшний день совместными усилиями они собрали более 37 миллионов долларов, и дело продолжается.

Мы не можем стать десенсибилизированными. Помогать должно быть нашей стандартной нормой,

– сказала Кунис.

На вопрос журналиста: "Как им удалось так быстро организовать сбор", звезда отметила, что подозревала, что Путин начнет полномасштабное вторжение и некогда было обдумывать. "Поскольку я из Украины, мне начали звонить люди, которые хотели помочь и думали, что я разбираюсь в политике или разбираюсь в НПО (неправительственных организациях, – 24 канал) на местах. Это было моим осознанием: если они не знают, к кому идти, как кто-то узнает? Были проблемы, мы знали, что можем помочь решить. Поэтому мы с Эштоном сказали: "Хорошо, сделаем это". В течение 24 часов у нас GoFundMe на борту".

Мила Кунис на обложке журнала People / Фото People