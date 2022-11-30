По словам знаменитости, в 2014 году компания АВС, с которой она работала в Лос-Анджелесе, хотела купить права на производство римейка украинского сериала "Слуга народа". Тогда у нее был первый разговор с ним.

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Мила Кунис вспомнила первое знакомство с Зеленским

У меня был контракт с ABC и я отчаянно пыталась представить сериал в сети. В конце концов нас перебили, но в процессе я разговаривала с этим актером по фамилии Зеленский. Через годы я читала новости и увидела, что в Украине новый президент. Я подумала: "Президент еврей? Мазаль тов! Эта фамилия мне такая знакомая". Я просмотрела свои электронные письма и подумала: "Я его знаю! Наше собственное маленькое знакомство – очень мило",

– вспомнила звезда.

Вместе с мужем Эштоном Кутчером актриса организовала сбор средств для беженцев. На счету сейчас 37 миллионов долларов, однако дело продолжается. 20 марта Владимир Зеленский поблагодарил Эштона Кутчера и Мили Кунис за помощь Украине. Президент отметил, что они одними из первых отозвались на горе: "Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе. Лично поблагодарил их за поддержку. Пораженный их решимостью. Они вдохновляют мир".

Зеленский поблагодарил Кутчера и Кунис / Твиттер Владимира Зеленского

Напомним, украинский сериал "Слуга народа" рассказывает историю учителя истории Василия Голобородько, который случайно становится президентом страны и вынужден бороться с армией коррумпированных чиновников и олигархов. Главную роль сыграл действующий президент Владимир Зеленский. Сериал был настолько популярен, что имел три сезона и полнометражную версию.

Через четыре года после премьеры фантастика стала реальностью. В 2019 году Зеленский баллотировался на выигравших выборах и в конечном итоге стал президентом Украины. Сегодня он на первых страницах иностранных СМИ как лидер, защищающий свою страну от врага.