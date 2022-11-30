За словами знаменитості, десь у 2014 році компанія АВС, з якою вона працювала у Лос-Анджелесі, хотіла купити права на виробництво рімейку українського серіалу "Слуга народу". Тоді вона мала першу розмову з ним.

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Міла Куніс згадала перше знайомство із Зеленським

У мене був контракт з ABC, і я відчайдушно намагалася представити серіал у мережі. Зрештою, нас перебили, але в процесі я розмовляла з цим актором на прізвище Зеленський. Через роки я читала новини та побачила, що в Україні новий президент. Я подумала: "Президент єврей? Мазаль тов! Це прізвище мені таке знайоме". Я переглянула свої електронні листи й подумала: "Я його знаю! Наше власне маленьке знайомство – дуже миле",

– згадала зірка.

Разом із чоловіком Ештоном Кутчером актриса організувала збір коштів для біженців. На рахунку зараз 37 мільйонів доларів, проте справа продовжується. 20 березня Володимир Зеленський подякував Ештону Кутчеру та Мілі Куніс за допомогу Україні. Президент зауважив, що вони одними з перших відгукнулися на горе: "Ештон Кутчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ".

Зеленський подякував Кутчеру та Куніс / Твітер Володимира Зеленського

Нагадаємо, український серіал "Слуга народу" розповідає історію вчителя історії Василя Голобородька, який випадково стає президентом країни та змушений боротися з армією корумпованих чиновників та олігархів. Головну роль виконав чинний президент Володимир Зеленський. Серіал був настільки популярний, що мав три сезони та повнометражну версію.

За чотири роки після прем'єри фантастика стала реальністю. 2019 року Зеленський балотувався на виборах, які виграв, і зрештою став президентом України. Сьогодні він на перших шпальтах іноземних ЗМІ як лідер, що захищає свою країну від ворога.