Следует заметить, что Мила Кунис еще несколько лет назад негативно отзывалась об Украине и стеснялась своей Родины. Даже в начале карьеры врала американцам о своем происхождении, мол, ей было "изнурительно" каждый раз показывать, где Украина на карте. Однако после 24 февраля у звезды пробудилась любовь к Украине и она даже собрала 35 миллионов долларов в помощь украинскому народу.

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Милы Кунис, которая помогает Украине, назвала борщ и вареники "русской едой"

В недавнем интервью для издания Harper's BAZAAR Мила Кунис оконфузилась, назвав национальные украинские блюда борщ и вареники "русской едой". В разговоре о повседневных привычках актрисы, звезда поделилась, как проходит ее день: когда она встает, что готовит на завтрак, когда одевает детей в школу. Мила Кунис вспомнила и о своей матери, которая готовит "практически весь день" и ей это очень хорошо удается: "У меня всегда была домашняя еда, она любит это. Она продолжает думать, что готовит для четырех людей, когда на самом деле есть только она и мой папа".

Русская еда – ее всегда много. Можно начать с пельменей, вареников. Можно говорить о русском супе – борще. Но, если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу или просто рыбу. Россияне, ой, украинцы… Мы живем во времени, когда я больше не знаю, как себя называть. Они любят мариновать еду, чтобы было на зиму,

– заявила Кунис.

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Мила Кунис назвала борщ русским супом: смотрите кусок видео из интервью Harper's BAZAAR

Реакция фанатов

В твиттере некоторые из пользователей назвал звезду "украинофобкой". Другой просто потрясен, почему выросшая в Украине звезда не может понять разницы между украинцами и россиянами. Кое-кто встал на защиту Кунис, комментируя, что она стала жертвой пропаганды.

"Отстаньте от человека. Соберите 30 лямов, а потом ищите какой-то видосик или другой кусок дерьма, кто что сказал";

"Решила пропиариться на тему Украины. Несколько лет назад Кунис рвала на себе рубашку и всем доказывала, что не имеет отношения к Украине и что она россиянка";

"Прикусите свой злой язык, Мила поддерживает Украину и этого достаточно в ее случае";

"Ты можешь пиариться потому, что ты Украинка, но это не изменит факта, что ты украинофобка и ватница";

"Найди ту Милу и объясни уже ей, чей борщ";

"Ты можешь родиться в Украине, собрать 30 миллионов долларов помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians".

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Что известно о Миле Кунисе и ее поддержке Украины