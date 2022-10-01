В это непростое время войны России против Украины поддержка мира для украинского народа важна как никогда. Многие голливудские звезды взяли на себя миссию собрать средства на помощь и пожертвовать тем, кто пострадал от российской военной агрессии. В частности, Мила Кунис со своим мужем собрали для Украины 35 миллионов долларов.

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Мила Кунис призвала мир не забывать о войне в Украине

"Я думаю, что многое нормализуется. Это горькая правда того времени, в котором мы живем. Мы нормализовали множество новостных сообщений и потеряли чувствительность ко многим вещам, которые происходят в мире", – сказала Мила.

Знаменитость Мила Куниса считает, что полномасштабное вторжение России имеет плохие последствия не только Украины, но и Европы. Поэтому призвала людей не забывать о том, что происходит в Украине. Кроме этого, вспомнила об ужасающих протестах в Иране.

Я считаю, что это катастрофически влияет на демократию в большей степени, чем происходящие в мире лесные пожары. Не следует отделять происходящее в Иране и других городах. Сейчас очень тяжело,

– подчеркнула актриса.

Напомним, недавно посетившая Украину актриса Джессика Честейн поддержала украинских и иранских женщин. Она отметила, что женщины во всем мире борются за свободу и мир на своей родине от улиц Ирана до окопов в Украине, а их храбрость отдается в стихах.

Кроме этого, мировые знаменитости Флоренс Пью, Марина Мазепа, Ольга Куриленко, Иванна Сахно, Кэтрин Винник, Голди Гоун, Риз Уизерспун призвали к пожертвованиям украинской армии, детям и женщинам. Как Голливуд поддерживает Украину – читайте по ссылке.